Cossar, Rossi, Arduh y Echevarría: duras críticas de la oposición al discurso del gobernador

“El gobernador (Juan) Schiaretti pasó por la Legislatura. Nunca mejor dicho. La apertura de sesiones 2021 fue un discurso ajeno a la realidad social que vivimos los cordobeses. Habló de sus propuestas, las mismas que llevan 21 años ejecutando y no realizó ninguna autocrítica ni mención a los problemas que los cordobeses vivimos todos los días”, expresó el legislador radical, Marcelo Cossar.

También dijo el legislador de la UCR que “el gobierno sigue afirmando que la renegociación de la deuda fue feliz y que seguirán honrando sus compromisos. Lo que no dice el gobernador es que le ha traspasado a las futuras dos gestiones el pago de su faraónica obra pública, y que mandó a sus funcionarios a negociar un acuerdo ruinoso para los intereses provinciales, cueste lo que cueste, según afirman versiones periodísticas. Ese costo hipotecará los próximos dos futuros gobernadores. Negociaron mal, sobre una deuda que ya era imposible de pagar, en moneda extranjera y con intereses muy por encima del mercado. Mala praxis al contraer la deuda y mala praxis al reestructurarla”.

Mientras que el también radical, Dante Rossi, afirmó que “Schiaretti no realizó consideraciones referidas al cuidado del ambiente. No vamos a discutir este año el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, ni un plan de anticipación de los incendios, ni el impacto de la ruta 38. No tiene previsto designar al Fiscal General, ni abrir el diálogo con la oposición”.

Rossi enfatizó que “no se dará un reconocimiento salarial para los agentes de salud ni para nuestros docentes. No hay una política de prevención para evitar femicidios, que se han cobrado cuatro víctimas durante el mes de enero. La realidad es que no hay agenda de género en la Provincia. El gobierno provincial está agotado en ideas y solo es dable esperar más marketing y publicidad”.

Por su parte, el jefe de la banca de Juntos por el Cambio, Orlando Arduh, dijo que “el gobernador habló de una Córdoba que no vemos porque no existe: su discurso fue una pieza de ciencia ficción más que un documento sobre esta realidad que preocupa, acecha y duele. ¿Autocrítica? Bien, gracias”.

“Se anuncian obras que no se hacen. Se repiten las mismas palabras año tras años. Acueductos, gasoductos, hospitales... ¿En concreto? Nada, los mismos problemas que no solucionaron después de gobernar por más de 20 años”, agregó Arduh.

En tanto, la legisladora del MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, apuntó que “era esperable que en una provincia fundida y en crisis como la nuestra, el responsable de este desastre recurriera a la mentira y al silencio para no hablar de los temas que realmente preocupan a los cordobeses. Con casi la mitad de la población pobre, no anunció ni una sola medida de asistencia y no dijo nada sobre la deuda que hipoteca aún más nuestro futuro. Sobre vivienda, ni siquiera pudo recurrir a falsos anuncios como hizo en otras oportunidades y en relación a la crisis ambiental que sufrimos, se limitó a culpar al clima y a ratificar obras como la autovía de la Ruta 38, que dañan aún más el poco monte nativo que nos queda”.

“El 2020 la policía de Schiaretti asesinó a siete jóvenes. Lejos de anunciar medidas para desmantelar esa institución mafiosa y represora, el gobernador la respaldó y prometió seguir equipándola”, concluyó Echevarría.

