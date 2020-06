La NBA en duda: Siete jugadores dieron positivo de Covid y crecen los contagios en la ciudad de Orlando

La NBA no descansa para llevar a cabo el reinicio de la temporada 2019-2020, pero los ambiciosos planes son puestos en duda por la realidad de la pandemia. Ayer, tres jugadores dieron positivo de Covid-19, entre los cuales se encuentra el serbio Nikola Jokic de Denver Nuggets y dos jugadores (no trascendieron nombres) de Phoenix Suns. Estos casos se suman a otros cuatro anónimos de una franquicia del Oeste que disputará los playoffs.

Para colmo, los contagios en Orlando (sede dónde se albergaran todos los partidos) aumentaron considerablemente en las últimas semanas, al sumar 1.573 casos en los últimos cinco días. Además, el Departamento de Salud de Florida hizo público este lunes que se confirmaron más de 100.000 infectados en el Estado de Florida.

El estado más tropical de Estados Unidos, entró en la peor fase hasta el momento, ya que sólo el sábado reportó 4.049 casos. Hace una semana, no llegaban a los 2.000 nuevos contagios diarios, pero la cifra creció considerablemente en los últimos días, pasando por primera vez la barrera de los cuatro mil.

Por eso la preocupación de toda la NBA por la situación. Recordemos que está previsto que se reanude la liga el próximo 30 de julio y donde los equipos comenzarían a llegar en las siguientes semanas al complejo de Disney World. El formato de competencia comienza con 22 partidos de fase regular. Luego en playoffs, todas las llaves serán al mejor de siete partidos y la fecha límite para terminar la temporada es el 13 de octubre.

Según la cadena ESPN, en una de las últimas videollamadas que sostuvo el comisionado Adam Silver con los principales ejecutivos de la liga, hubo un ambiente tenso, aunque el mandamás dijo que si bien no minimiza la problemática, confía en el concepto de "burbuja" que aislará a los jugadores, cuerpos técnicos y todos los involucrados en la reanudación de la NBA.

De todos modos, en la semana la asociación de jugadores también mantuvo sus reuniones virtuales y se expresó allí la preocupación por esta situación, aumentada por el hecho de que los empleados de Disney que no residan en el campus no serán sometidos a testeos. Cabe mencionar que Davis Bertans (Washington Wizards), Trevor Ariza (Portland Trail Blazers) y Avery Bradley (Lakers) comunicaron que no viajaran a Orlando.

Hoy, se esperan los resultados de la prueba PCR (detecta virus en brote) y a la serológica (de sangre - anticuerpos) a la que se sometieron todos los jugadores de los Ángeles Lakers en las instalaciones del equipo, en El Segundo (California).

BROTE SERBIO

La noticia que recorrió el mundo fue la conducta negligente del mejor tenista de la actualidad, Novak Djokovic. El serbio fue diagnosticado ayer con Covid-19, luego de realizar un evento este mes en Serbia que reunió a distintos deportistas de su disciplina y convocó a miles de espectadores sin cumplir con las medidas de seguridad sanitarias.

Por si fuera poco, Nikola Jokic también dio positivo por Covid (no mostró síntomas), y había estado con "Nole" en un acto benéfico, antes del "Adrian Tour" que disparó los contagios en el mundo del tenis. El pívot de los Nuggets y el tenista se saludaron y se abrazaron sin cumplir el distanciamiento. Jokic tenía que volver a Estados Unidos para arribar a Orlando, pero su partida se retrasó al menos una semana por la enfermedad.

El evento organizado por el N°1 del ranking ATP se convirtió en uno de los certámenes más polémicos de la historia reciente a propósito del efecto colateral que tuvo para con sus participantes. Además de Djokovic, dieron positivo los tenistas Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki, además de diferentes integrantes del staff de estos profesionales y la esposa de "Nole".

Djokovic, que es un conocido anti-vacunas, mantuvo todo tipo de actividades este último mes. No solo disputó los encuentros del "Adrian Tour", sino que jugó con sus colegas al fútbol, al básquet, participó de una fiesta masiva y un recital, y hasta se reunió con el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic. Serbia, que hasta antes de los incidentes se mantenía con cifras controladas (Poco más de 13 mil contagiados y 260 fallecidos) ahora espera un brote masivo.

