La jueza Arroyo Salgado pidió la extradición y detención de Kueider

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió, este jueves, la extradición y detención del senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider (Unidad Federal). El pedido había sido formulado en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito que se tramita desde principios de este año en los tribunales de San Isidro. El tema quedó resuelto horas después con la exclusión del legislador de la cámara alta.

Arroyo Salgado había efectuado esta solicitud porque no podía avanzar en su investigación sin una resolución del Senado favorable a quitar los fueros de Kueider. De acuerdo a la Constitución Nacional, la Justicia no puede detener ni allanar propiedades y oficinas de los legisladores nacionales o interceptar sus comunicaciones. De acuerdo al artículo 68, “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”; mientras que el 69 que establece que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”. Esto último es lo que sucedió con el senador en Paraguay: Su detención in fraganti.

La magistrada de San isidro investiga una causa por corrupción denominada “Securitas”, por las empresas del grupo suizo que habrían pagado sobornos a funcionarios para continuar con sus contratos de seguridad privada en distintas dependencias públicas, entre ellas ENERSA, la empresa de energía de Entre Ríos, donde el senador fue directivo.

También reclamó la detención y extradición de Iara Magdalena Guinsel Costa, secretaria del legislador que lo acompañaba cuando transportaba 211 mil dólares sin declarar.

La mujer de 34 años y con quien Kuieder mantendría una relación afectiva, es oriunda de Concordia, al igual que el senador. Fue nombrada en su despacho en el Senado en febrero, y en junio, transferida al bloque de Unidad Federal que integra el legislador entrerriano. Fue dada de baja en agosto, luego de que empezaran a conocerse las investigaciones en contra de Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, y en la que ella está sospechada de actuar como una posible testaferro.

El senador entrerriano goza de una prisión domiciliaria de lujo en Asunción junto a Guinsel Costa. para obtener ese beneficio, el legislador pagó una fianza de 300 mil dólares. Kueider y su secretaria se encuentran detenidos desde el 4 de diciembre último, acusado por la Justicia de Paraguay por “intento de contrabando”. La imputación se sustenta en que el senador intentaba ingresar el dinero al país hermano sin haberlo declarado. Las leyes guaraníes permiten ingresar hasta 10 mil dólares sin declarar y el senador llevaba en su camioneta una suma 20 veces mayor.

Por otra parte, Gendarmería Nacional realiza en estos momentos un allanamiento en inmuebles vinculados al senador entrerriano Edgardo Kueider, situados en las ciudades de Paraná y Concordia. El primer procedimiento se lleva a cabo en Paraná y se trataría de unos edificios que serían de su propiedad, ubicados en la intersección de las calles Santiago del Estero y Tejeiro Martínez. El otro allanamiento se desarrolló en Concordia, en una vivienda que pertenecería a un familiar de Kueider.

