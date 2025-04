Dante Rossi: “La UCR cordobesa no tiene nada que ver con Milei ni con el Cordobesismo”

El legislador provincial Dante Rossi (UCR) visitó este martes barrio Rogelio Martínez, en la seccional cuarta de Córdoba Capital, donde habló con vecinos y participó de una entrevista en la radio del Gremio de los Judiciales Nacionales. Allí aseguró que “La UCR cordobesa no tiene nada que ver con Milei ni con el Cordobesismo”.

Rossi volvió a reiterar que “hace falta una expresión clara del Comité Provincia que exprese que no tenemos coincidencias con la Libertad Avanza, y que por ende no vamos a constituir una coalición que deje de lado las ideas y los valores de la UCR”.

Agregó que “así como queremos ser gobierno en Córdoba y rechazamos el cordobesismo, también los diputados y diputadas que representen a nuestra Provincia deben tener el coraje de ponerle límites al gobierno de Milei, y comenzar a construir una alternativa en la Argentina”.

Por otra parte, señaló que “la UCR no puede estar de remate ni a la deriva. Un puñado de dirigentes no pueden resolver las políticas de alianzas, y menos, acordar coaliciones con quienes tenemos muchísimas diferencias. Las ideas deben ir delante de los candidatos y no privilegiar los candidatos por encima de los valores”.

