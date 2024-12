Pese al intento del gobierno por protegerlo, el Senado expulsó a Kueider, detenido en Paraguay

La imagen del detenido senador Edgardo Kueider (Unidad Federal, Entre Ríos) con 211 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar en una aduana de Ciudad del Este, en Paraguay, pudo más que todas las operaciones del gobierno para protegerlo. Por 60 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención y tres ausencias -incluida la del expulsado-, Kueider será recordado en los libros de historia como el primer senador expulsado desde 1983. Votaron por su destitución dos de los legisladores cordobeses, Luis Juez (Frente Cívico – Pro) y Alejandra Vigo (Hacemos Unidos por Córdoba / Unidad Federal). Se opuso la macrista Carmen Álvarez Rivero. Será reemplazado en la banca por la peronista camporista Stefanía Cora, por lo que el peronismo sumará 34 senadores, uno más que en la actualidad.

Kueider se defendió desde Paraguay, en una nota con el diario La Nación. Dijo que los dólares no estaban en su mochila, y afirmó que “no pueden tomar una medida sancionatoria por una presunción”. En esa línea, reclamó “una mínima instancia de defensa” para poder contar su versión de los hechos.

El entrerriano goza de una prisión domiciliaria de lujo en Asunción junto a su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa. Se encuentra detenido desde el 4 de diciembre último, acusado por la Justicia de Paraguay por “intento de contrabando”. La imputación se sustenta en que el senador intentaba ingresar el dinero al país hermano sin haberlo declarado.

Previo a su expulsión, se conoció el pedido de desafuero y detención contra Kueider que realizó la jueza federal, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada de San isidro investiga una causa por corrupción denominada “Securitas”, por las empresas del grupo suizo que habrían pagado sobornos a funcionarios para continuar con sus contratos de seguridad privada en distintas dependencias públicas, entre ellas ENERSA, la empresa de energía de Entre Ríos, donde el senador fue directivo. En ese trámite era investigado por presunto enriquecimiento ilícito. También emitió una orden de captura internacional vía Interpol contra Guinsel Costa.

El gobierno había intentado proteger al senador entrerriano promoviendo un proyecto de suspensión en el cargo hasta el 1 de marzo. Pero la presión de los hechos y el impacto político en la opinión pública, dejaron al oficialismo y sus aliados sin margen de maniobra. En esa línea, el destino de la sesión de este jueves comenzó a vislumbrase un día antes, en el canal de streaming del Gordo Dan, el militante y operador en redes del presidente Javier Milei. En el acting “pseudo” periodístico, el titular del Ejecutivo afirmó que “si es corrupto hay que echarlo a patadas en el culo”. También lo desconoció como propio y lo puso como integrante de la tropa del peronismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel había aportado lo suyo: “Hay que sacar la mugre del Senado”, escribió. “Fin”, diría el vocero Manuel Adorni.

Kueider es un senador aliado del gobierno nacional. Llegó al Senado en 2019, en las boletas del peronismo de Entre Ríos y en una voltereta de transfuguismo político fue detenido en el país vecino como aliado del gobierno del libertario Javier Milei, a quién permitió con su voto y maniobras, conseguir la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones). Luego de ese momento bisagra, el senador ha acompañado las posiciones y jugadas políticas del oficialismo sin pestañar y ha participado en Casa de Gobierno de una reunión con el presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, como parte de la tropa gubernamental en la cámara alta. También ayudó a blindar los vetos presidenciales (por ejemplo, los de jubilados y universidades públicas). Presidía la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, lugar al que accedió luego de negociar con el asesor estrella del Gobierno, Santiago Caputo. Por ese acuerdo, también integraba la Bicameral de Inteligencia, que incluso estuvo a punto de presidir, pero fue desbancado sobre la hora por el radical Martín Lousteau.

A la oposición aliada al gobierno le quedaron pocos argumentos para sostener a Kueider luego de que la jueza Arroyo Salgado pidiera su desafuero. Sin embargo, en el PRO votaron contra la expulsión el coterráneo de Kueider, Alfredo de Angeli, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, la chubutense Andrea Cristina y el misionero Martín Goerling. Todos ellos responden directamente a Mauricio Macri. En la UCR el único díscolo fue Maximiliano Abad (Buenos Aires) y se ausentó Víctor Zimmerman (Chaco).

También se levantó antes de votar el peronista Gerardo Montenegro (referenciado en el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora) y los santacruceños que responden a su gobernador, José Carambia y Natalia Gadano. El salteño Juan Carlos Romero, habitual aliado del Gobierno, se abstuvo aduciendo que no podía acompañar al kirchnerismo. Votaron por la exclusión los compañeros de banca de Kueider en Unidad Federal, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos “Camau” Espínola.

Los seis libertarios votaron a favor de la exclusión, definición que tuvo que adelantar el jefe de bloque Ezequiel Atauche a viva voz y que reveló el incómodo trago que tuvo que pasar el gobierno de Milei: “Teníamos la intención de suspender al senador Kueider. Se necesitan dos tercios y no lo pudimos conseguir. A la vez no queremos dejar que esto quede sin ningún tipo de votación, por lo que no sería bueno para nosotros no sancionarlo y que quede con una licencia. Al no tener números, vamos a votar por la expulsión”, expuso.

LA POSICIÓN DEL PERONISMO

El bloque de Unión por la Patria fue el primero en impulsar la expulsión de Kueider. En tanto, el oficialismo y sus aliados trataron de imponer la suspensión del senador entrerriano. El pedido de desafuero y detención realizado por Arroyo Salgado, más las definiciones del presidente y la vicepresidenta, dejaron al oficialismo sin espacio para la defensa del legislador aliado.

El jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, fue el que pidió el tratamiento de los proyectos de expulsión o suspensión. “El senador fue capturado en in fraganti delito”, y reclamó la exclusión por “inhabilidad moral del senador. Atento además que la justicia paraguaya anunció un plazo de 6 meses para determinar las acusaciones de contrabando, lavado de dinero, y se armaron causas también acá en Argentina”. En esa línea, recordó

Recordó además que acababa de presentarse un pedido de una jueza para habilitar el desafuero y allanamiento de las propiedades de Kueider en Argentina, por lo cual hizo una moción de tratamiento de la exclusión o la suspensión del senador entrerriano. Cuando se procedió a votar por medios electrónicos de los dos temas juntos la exclusión del senador o su suspensión, se aprobó la moción por 68 votos a favor, sin votos negativos ni abstenciones.

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti pidió la exclusión del entrerriano: “El mismo presidente Milei está diciendo que es un problema de los kirchneristas. Bueno acá venimos a pedir la exclusión del senador. Salvo que se hayan convertido en la peor de las castas decir algo y hacer otra cosa. O peor aún que se sepa o el miedo a que se sepa cómo se consiguieron los votos para la Ley Bases o el miedo a que si no lo protegen y encubren, como están queriendo hacer ahora, cante más que Valeria Lynch”.

Denunció que “lo del senador Kueider no es casualidad, es parte de lo que venimos viviendo y no hemos podido frenar en el Congreso. El papelón del senador es internacional, el presidente con lo que dijo hace un año vive en Narnia. Kueider desde la Ley Bases pasó seis veces al Paraguay. La firma del senador Kueider les dio el dictamen de la Ley Bases y había hecho por escrito 40 observaciones, pero a pesar de eso firmó el despacho. Sabíamos que se compran senadores como se compran artefactos en la góndola de un supermercado, lo vimos. Vimos embajadas, rotondas, promesa de obras, pero en el caso de Kueider hubo hasta un decreto presidencial sacado el mismo día que empezaba el debate de la Ley Bases en el Senado”.

“El decreto crea la Comisión Mixta de Salto Grande indicando a quién le corresponderá la presidencia de la delegación, esto pedía el senador para votar. Ahora queremos saber si estos billetes verdes que intentó contrabandear tienen que ver con el pago de la Ley Bases”, demandó Fernández Sagasti.

PARRILLI

Con 34 votos afirmativos, 31 votos negativos y 1 abstención quedó rechazado el tratamiento del proyecto que disponía la suspensión del senador Oscar Parrilli (PJ – Neuquén), por su imputación en la causa del Memorando con Irán, que fue elevada recientemente a juicio.

—

