La entrevista más sincera: el día que Diego se entrevistó a sí mismo

“¿Qué te dirías en el cementerio?”, le pregunta Diego Maradona a Diego Maradona, el día que se entrevistó a sí mismo en su programa de televisión la “La noche del Diez”. “Gracias por haber jugado al futbol. Fue el deporte que me dio alegría, me dio libertades, como tocar el cielo con las manos. Que en la lápida diga: Gracias a la pelota”, respondía en aquel entonces el Diego. Era 2005. Todavía faltaban más de quince años para que llegara el día de su muerte, este 25 de noviembre a los 60 años.

Durante más de veinte minutos, divididos en dos bloques, el “10” se pregunta y se responde sobre política, su carrera, su adicción y su familia. “Me arrepintió de no haber estado en el crecimiento de las nenas (Dalma y Gianinna), en sus fiestas, de faltar en algunos de sus cumpleaños. Me arrepiento de haber hecho sufrir a mi vieja, a mi viejo y a los que me quieren. No haber podido dar el 100 por ciento en el fútbol. Porque con la droga, no saqué ventaja, se la di al rival, porque consumía y después salía a la cancha”, confesaba en la emisión especial que habían armado en conjunto Diego, Claudia Villafañe y directivos de Canal 13, la señal que ponía al aire el programa.

Sin hologramas, primero se grabó al Diego que responde y luego fue el turno del entrevistador. Las preguntas lograron tocar el corazón del futbolista, quien se emocionó más de una vez. También se refirió a las drogas: “Mientras haya dirigentes políticos que se enriquezcan con la droga, los pibes nunca van a salir”.

Además, contó que de viejo se imaginaba viendo a Boca y disfrutando de sus nietos –en ese momento aún no tenía- y la pregunta final le quiebra la voz: “¿Qué quisieras que te digan tus hijas cuando te mueras?”, “Te amamos”.

