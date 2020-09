La "burbuja" de las sorpresas: Denver remontó una serie histórica y dejó afuera a los favoritos de la NBA

La "burbuja" de la NBA sigue dando que hablar y anoche los Denver Nuggets volvieron a hacer historia al ganarle por 104 a 89 en el decisivo juego 7 a Los Ángeles Clippers, los favoritos al título. Liderados por el serbio Nikola Jokic, que terminó con un triple doble (16 puntos, 22 rebotes y 13 asistencias), lograron dar vuelta la serie (1-3 abajo) y acceder a las finales de la Conferencia Oeste. Ahora se enfrentaran contra los Lakers de LeBron James.

La sorpresa no solo se dio porque dejaron afuera a uno de los equipos más fuertes de la NBA, sino que lograron dar vuelta una serie que los tenía 1-3 hasta hace unos días atrás. Es la segunda vez en estos playoffs que Denver remonta una diferencia tal (1-3 vs Utah Jazz), y de esta manera se convirtieron en el primer equipo en lograr semejante hito.

Por su parte, Jokic se convirtió en el único jugador en la historia de la mejor liga del mundo en registrar un triple doble con más de 20 rebotes en un juego 7 de los playoffs. Con un talento único y la capacidad de manejar los ritmos del juego, el pivote de los "balcanes" sorprendió a toda la NBA y demostró que los jugadores europeos están dominando cada vez más la competencia.

No es casualidad que antes de esta serie el esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks) se destacara con 31 puntos de promedio en los playoffs, Goran Dragic (también esloveno) sea el líder del poderoso Heat y ahora Jokic meta en finales de Conferencia a los Nuggets. La escuela europea dando cátedra en Estados Unidos.

Ahora bien, con dos super estrellas como Kawhi Leonard y Paul George, los Clippers no pudieron romper el maleficio de jugar por primera vez las finales de Conferencia Oeste y extendieron su racha a 50 años sin poder acceder a esa instancia, la más larga de todos los deportes estadounidenses. Justamente Leonard y George tuvieron una noche para el olvido, donde se combinaron para anotar 24 puntos (10-38 de campo) entre ambos. En un juego decisivo, el aporte fue inexistente.

Es para destacar el logro del joven equipo de los Nuggets, ya que ganaron 6 partidos seguidos en los que estuvo en juego la eliminación: 3 ante Utah y 3 ante Clippers. Y ganó 3 partidos seguidos con desventajas de entre 12 y 19 puntos. Los últimos 3 segundos tiempos: 67-49. 64-35 y 50-33. Una demostración de carácter y fortaleza mental.

Back-to-back 3-1 series comebacks... 6-0 in elimination games 👏

👀 the BEST of the @nuggets in elimination games this postseason! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/G6v5nhQCE0

— NBA (@NBA) September 16, 2020