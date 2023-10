Kicillof logró su reelección con un amplio triunfo y llamó a votar por Sergio Massa en el ballottage

Axel Kicillof, de Unión por la Patria (UxP), logró este domingo su reelección para un nuevo período de cuatro años como gobernador de la provincia de Buenos Aires con casi el 45% de los votos y llamó a votar por el postulante presidencial Sergio Massa en la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre, al advertir que ese distrito “no se salva solo”.

“Este triunfo nos da fuerza, pero la campaña no terminó en la provincia de Buenos Aires. La campaña termina cuando Massa sea el próximo presidente”, expresó el mandatario bonaerense al brindar un mensaje en el escenario del Complejo C, en el barrio porteño de Chacarita, donde UxP montó su búnker.

En su discurso, Kicillof convocó a votar por el actual ministro de Economía en la segunda vuelta que se celebrará el 19 de noviembre e invitó “no sólo a quienes están en nuestro partido, sino también a los radicales, socialistas y cualquier fuerza que esté dispuesta a defender la soberanía, la memoria, la producción y el trabajo”.

Luego, el mandatario reelecto puso de relieve el “compromiso” de Massa “con la producción, la infraestructura, la distribución del ingreso, la mejora de los salarios y para que una provincia como la de Buenos Aires siga siendo cuna de la industria nacional”.

Con el 91,89% de las mesas escrutadas, el mandatario bonaerense y la actual vicegobernadora Verónica Magario cosecharon un total de 44,81%, seguido por Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) que sumó un 26,69%; Carolina Píparo (La Libertad Avanza), que llegó al 24,60% y Rubén “Pollo” Sobrero (Frente de Izquierda) que cosechó un 3,87%.

En la provincia de Buenos Aires -que por cantidad de electores representa un 37% del total del país- estuvieron habilitadas para ejercer el sufragio hoy un total de 14.073.604 personas, en 40.201 mesas ubicadas en 6.144 escuelas.

De acuerdo a los datos oficiales, la participación en el distrito fue de más del 76% y la cantidad de votos nulos, recurridos e impugnados llegó al 0,7%.

En los comicios se eligieron en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires candidatos a presidente y vice; un gobernador y vice; 35 diputados nacionales y 3 senadores; 1 parlamentario del Mercosur; 135 intendentes; 46 diputados y 28 suplentes; 23 senadores bonaerenses y 16 suplentes;1.097 concejales titulares y 706 suplentes; y 401 consejeros escolares titulares y la misma cantidad de suplentes.

Los resultados del conurbano bonaerense favorecieron a UxP, que retuvo todos los municipios que conducía, con un aporte de millones de votos. “En 2019 asumimos en una provincia a la que denominamos tierra arrasada. Han pasado años difíciles, con dificultes inesperadas e inéditas”, dijo Kicillof esta noche y se mostró “emocionado por el respaldo, el acompañamiento, la fuerza, la alegría y la convicción que le puso el pueblo de la provincia” a la campaña.

Asimismo, agradeció a “los bonaerenses, hayan votado cómo hayan votado, porque este año cumplimos 40 años de democracia y votamos por décima vez candidato a presidente”, y también con los militantes: “Son los verdaderos protagonista de la campaña de UxP”.

“No nos venció ni la resignación ni la antipolítica”, dijo el gobernador bonaerense y resaltó que su gabinete se compone de “ministros militantes, que reconstruyeron el Gobierno que encontramos desmantelado”.

También destacó, en un apartado especial, la labor “de los intendentes que trabajaron para este triunfo, de la vicegobernadora Magario y del movimiento sindical”, y agradeció “especialmente” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su “acompañamiento permanente”.

En esa línea, rememoró que ella “atravesó un atentado contra su vida, una proscripción y, sin embargo, no llama a caer en el rencor, ni en la revancha, y eso vale de ejemplo para los que usan el odio y la violencia”, en referencia a la oposición.

“Los bonaerenses votaron para defender lo que se logró estos años en materia de educación, salud e infraestructura”, dijo, reconoció que existen “dificultades” pero resaltó que “este es un voto por lo conseguido, por lo que falta, por la democracia, por la memoria, por las Malvinas, que son y serán argentinas, por respeto a los laburantes y a los jubilados”.

“Esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida y este voto significa ‘dictadura nunca más'”, resaltó.

Señaló que “quisieron hacernos creer que la sociedad había resuelto no defender la escuela pública o la salud pública”, pero aseveró que “los problemas se resuelven con más Estado, no con menos; con solidaridad, no con egoísmo; y pensando en los otros, tendiéndole la mano a los que los necesitan”.

Sostuvo que el bonaerense es “un pueblo solidario y la provincia sigue creyendo en mas Estado, más solidaridad y más patria”.

“Hemos tenido un triunfo por 20 puntos. Para muchos, inesperado. Ni esta provincia, ni ninguna otra, ni ningún municipio se salvan solos. Por eso, la decisión de la provincia de ir en conjunto con la elección nacional tuvo que ver con empujar un proyecto político”, reflexionó el mandatario.

Y enfatizó que “queda claro que la dignidad no es un negocio, los derechos no dependen de la ganancias y la libertad sólo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades, nuestra vida no es un mercado y la patria no se vende”.

“Esta es una provincia de producción y de trabajo. No nos sobra, sino que nos falta salud pública, educación pública y más seguridad”, recalcó el gobernador y manifestó que se requieren “políticas a nivel nacional respetuosas del federalismo”.

“La provincia, por sus necesidades y naturaleza, necesita políticas del Gobierno nacional que colaboren a integrar, a hacer obras, puertos, el Canal de Magdalena. Necesitamos que aquellos que dicen las urnas valga más que lo que reclama y exige el FMI”, dijo y puntualizó que “la provincia no se salva sola”.

Y concluyó: “Nuestro compromiso es con nuestra provincia, con sus trabajadores, con los sectores medios, con los empresarios, con aquellos que creen profundamente en la democracia, en la memoria, la verdad y la justicia”.

> Con información de TÉLAM.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.