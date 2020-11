José Vildoza: "Estoy listo para dar el salto a Europa y es lo que quiero"

"Estoy listo para dar el salto, es lo que siempre quise y por más de que sienta alguna duda, no te voy a decir que no, porque es lo que quiero", se sincera José Vildoza en una nota exclusiva con Enredacción, minutos antes de comenzar la segunda práctica con el seleccionado argentino en Capital Federal.

El base cordobés, que dio sus primeros pasos en el Club Maipú, es uno de los 15 convocados por Gabriel Picatto para representar a la Selección Argentina en la próxima ventana FIBA clasificatoria para la AmeriCup, donde enfrentará este viernes a Chile y el sábado a Colombia.

Será la segunda vez que se ponga la camiseta albiceleste en este 2020, ya que tuvo buenos minutos en la fecha pasada disputada en febrero contra Venezuela. Por eso, con varias temporadas brillando en el poderoso San Lorenzo, "Pepe" se prepara para rendir al máximo y demostrar que está listo para dar el salto al viejo continente.

"Personalmente para mi jugar en la selección es lo más. Siempre de chico quise tener puesta la camiseta de la selección y hoy poder representarla significa mucho. Me pone muy feliz el hecho de ser tenido en cuenta, así que las expectativas son altas por volver a tener esta oportunidad, de que todo salga bien y de aprovecharla al 100%", afirma sin titubeos.

"Me siento bien, no voy a decir que la pandemia no me afectó porque estuve seis meses sin tirar al aro, sin competir y tuve que ir a tirar al aro a una plaza que estaba cerca, así que en ese sentido si me afecto. Pero siento que voy tomando otra vez volumen de juego y eso me pone contento", agrega.

Todos los convocados por Picatto (reemplazante de Sergio Hernández hasta los Juegos Olímpicos) son jugadores de la Liga Nacional. El escenario incierto generado por la pandemia, les permitió a los jugadores locales contar con la oportunidad de representar al país.

Video: Gentileza Cabb.

"La expectativa que tengo es aprovechar la oportunidad. Recién ayer tuvimos el primer entrenamiento con pelota, y la intención es tratar de encajar en la idea de juego, que mi juego pueda aportar al plan del cuerpo técnico y en base a eso, ver como puedo aprovechar la oportunidad", explica Vildoza.

El cordobés será uno de los nueve jugadores que ya conocen lo que es jugar en la Selección, pero tendrá como compañeros a seis debutantes que no pasan la barrera de los 25 años: Franco Baralle, Leonardo Lema, Juan de la Fuente, Marcos Giordano, Bautista Lugarini y Fernando Zurbriggen.

"Todavía no hablamos mucho. Recién estamos viendo los sistemas de juego, la idea, la filosofía de la selección, que es la que viene trayendo estos años, así que seguramente lo mismo que me va a pedir, le va a pedir al resto de los chicos, y va a ser el hecho de conducir y de aportar energía al equipo, que eso no puede fallar porque somos un equipo joven, con 24 años de promedio y tenemos que aprovechar eso para jugar con mucha intensidad", aclara.

CAMPAZZO Y LOS SUEÑOS

La noticia de la llegada de Facundo Campazzo a los Denver Nuggets de la NBA recorre también los pasillos de la concentración argentina en el Hotel Marriott. Para Vildoza es algo especial porque "Facu" es su referente, un ídolo y un "espejo".

"La verdad que me pone muy contento por él. Como dijo, jugar en la NBA era como un sueño para él, y que hoy pueda cumplirlo me parece que a cualquiera lo pondría contento. En este caso es jugar la NBA, pero si fuese jugar en cualquier otro lado y que haya podido cumplirlo, me pondría igual de contento. Así que me genera felicidad de que el básquet argentino pueda tener jugadores en la mejor liga del mundo y de poder disfrutarlos y de verlos", asegura.

Si hablamos de cumplir sueños, en medio del parate de la Liga Nacional, se conoció que el Manresa de la liga ACB de España (equipo en el que juega Juan Pablo Vaulet) mostró un interés en el base de San Lorenzo. Con la chispa que lo caracteriza, Vildoza explica qué le falta para poder dar el salto tan ansiado.

"Te iba a decir la ciudadanía (risas), pero obviamente que me faltan cosas por mejorar. Me parece que pasa más por el hecho de estar ahí. Creo que uno nunca deja de mejorar, uno siempre tiene por aprender y más en este deporte que va cambiando y se va perfeccionando", lanza.

"Pero hay cosas que la Liga nuestra no tiene, que el básquet europeo sí, no desmereciendo a nuestra competencia sino que la competitividad es otra. Entonces esas cosas nuevas te las da el juego mismo, el roce mismo de la competencia que hay ahí. Ya nos pasó con San Lorenzo, teniendo un equipo súper competitivo fuimos a jugar dos veces contra equipos europeos y nos costo muchísimo, y no me parece que fue porque tuvieran una plantilla mejor que la nuestra, sino porque es algo que te da la competencia de allá", concluye.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

--