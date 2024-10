Interna: Quintela dijo que “no van a poder arrebatarse el peronismo”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y candidato a presidir el Partido Justicialista (PJ) emitió un duro comunicado criticando a la Junta Electoral partidaria, que le dio 24 horas para conseguir 13 mil avales para pdoer oficializar su candidatura. “Privatizaron el partido. No van a poder arrebatarse el peronismo”, es el título del documento dado a conocer luego de la medida dispuesta por la Junta Electoral.

Quintela, si finalmente es aprobada su lista, se medirá con la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, que también aspira a conducir el peronismo.

“Venía diciéndoles a los compañeros que era tiempo de terminar con los viejos métodos, con las mismas mañas y las formas con las que se habían decidido las cosas en los últimos años de la vida partidaria y de la dinámica de toma de decisiones. (…) La decisión que acaba de tomar la Junta Electoral del Partido Justicialista viene a reafirmar que eso que veníamos a cambiar está vivo y enquistado”.

Luego, apuntó contra Cristina: “Sigo queriendo creer en que la voluntad expresada por la compañera Cristina en su carta pública de hace algunos días era verdad. Pero me cuesta creerlo a esta altura de los acontecimientos. Desde que un grupo de compañeros empujaron a Cristina a irrumpir en el escenario de la disputa electoral interna del partido, lo que podría haber sido un camino de apertura, participación y democracia se convirtió en un tortuoso proceso de obstaculización”, planteó el mandatario riojano.

“No estuvieron, no están y no estarán dispuestos a competir democráticamente aquellos que siguen creyendo que la política es sometimiento. (…) Podrán arrebatar y privatizar una estructura partidaria, pero lo que no van a poder hacer es robarle la vocación de participación, de apertura, de deseos de debatir y de abrazar a todos que tienen miles de compañeros”.

Por último, Quintela señaló que “durante algunos pocos días se hablará mucho de esto que acaba de ocurrir. No es lo importante, nunca una disputa interna es lo más importante. Lo más importante es estar con el pueblo que sufre las políticas de ajuste”.

