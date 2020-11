Clave política: Más intendentes bonaerenses apoyan la reelección sin límites

Los intendentes de los municipios bonaerenses de Pehuajó, Pablo Zurro (Frente de Todos), y de San Pedro, Cecilio Salazar (Partido Fe) se pronunciaron este miércoles en favor de la reelección de jefes comunales sin limitaciones, como fue hasta 2016. Se suman al intendente de Ensenada, Mario Secco (Frente de Todos). Según fuentes oficiales, el planteo tendría el visto bueno de la Casa Rosada.

"El límite para la reelección de los intendentes es la gente. Cuatro años en un ser humano es mucho, pero en política si los periodos son cortos, pasás a ser un administrativo de los poderes. El limitante es la gente, no somos tan operadores para durar si la gente no vota por nosotros", sostuvo Zurro en declaraciones a radio Provincia.

De ese modo, el jefe comunal se refirió al a discusión que existe en torno a la Ley 14.836, sancionada en 2016, que puso fin a las reelecciones indefinidas de intendentes, concejales, legisladores y consejeros escolares.

Su colega de San Pedro, Cecilio Salazar, dijo que "si la gente quiere votar quién los dirige en sus ciudades, en sus pueblos, debe poder hacerlo".

Igualmente, el mandatario sampedrino, dirigente del gremio de trabajadores rurales Uatre que logró la elección por el partido Fe, aclaró que su intención no es presentarse nuevamente en 2023.

"En mi caso particular me es indiferente, porque no pienso postularme en el 2023: es demasiado para mí", sostuvo en declaraciones a Radio Symphony.

Algunos intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición, analizan judicializar el tema para pedir que se declare la inconstitucionalidad de aquella norma, mientras que otros estudian promover una ley que derogue el límite a las reelecciones.

Hace una semana, el intendente de Ensenada, Mario Secco (Frente de Todos), había considerado que limitar la reelección indefinida de los intendentes "fue un tremendo error" y analizó que "la democracia pura es que se puedan elegir un Presidente, un Gobernador, un jefe comunal, un Intendente o un legislador las veces que uno quiera".

"Es la gente la que decide. Es democracia pura: estoy en mi quinto mandato y el 72% de los ensenadenses me eligió", había dicho el jefe comunal en declaraciones a FM 97 Une.

Si bien recalcó que los intendentes están preocupados por el coronavirus, la seguridad y las demandas socioeconómicas de la población "y no por las reelecciones", Secco dijo que transita su quinto mandato y fue "el intendente más votado de la provincia de Buenos Aires".

En ese marco, preguntó: "¿Son estúpidos los ensenadenses o la gente se siente representada por quienes gobernamos hace 17 años?" y apuntó que cada 10 personas, ocho lo votaron.

Así, estimó que la reforma que puso un coto a las reelecciones indefinidas sancionada durante el Gobierno anterior "fue para limitar a aquellos intendentes que realmente tienen un poderío territorial en votos" y analizó que "fue un error tremendo".

"El peronismo tiene esa posibilidad de ser reelecto, pero (el expresidente Mauricio) Macri también la tuvo y el pueblo argentino le dio una patada en el traste por todas las macanas que hizo", continuó Secco y señaló que "otros intendentes tenían la posibilidad de ser reelectos y perdieron".

(Con información de Agencia Telam).

--

