Inflación y salarios: La trampita del gobierno y las razones detrás de la caída del consumo

El uso de una metodología antigua de medición de la inflación, que no refleja los consumos actuales, sobre todo de servicios, se encuentra detrás del interrogante sin respuesta oficial de por qué no aumenta el consumo si los salarios registrados crecieron por encima de la inflación, como dice el gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei. Lo cierto, es que la inflación medida por el INDEC con la metodología “histórica” es correcta, pero inferior a la que surge de utilizar los nuevos ponderadores, un método aprobado puertas adentro del INDEC, pero no puesto en vigencia aún. Es decir, con la vieja metodología los salarios crecen 1,5% y con la nueva caen 6,8%. Por esa razón, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), un think thank opositor, los sueldos de trabajadores formales no superaron a la inflación “verdadera” y, por ende, el consumo en 2024 se derrumbó más de 11 puntos, de acuerdo a datos del INDEC.

El CEPA recomienda adecuar la metodología desde noviembre de 2023 para que no haya distrosión en las mediciones, pero el gobierno se resiste a hacerlo y quiere que el INDEC la ponga en marcha a partir de ahora, superada la alta inflación vivida por el país en el primer semestre de 2024.

Los datos y el análisis fueron publicados en un trabajo del CEPA. Allí explica los motivos por los que no creció el consumo pese a la baja de la inflación y el incremento de salarios que registró el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). El punto de partida de este contrapunto surgió a partir de que el INDEC publicó la semana pasada los datos de ventas de supermercados, que mostraron una caída interanual acumulada a noviembre de 2024 de 11,9%, mientras el gobierno apuntaba un incremento del salario de trabajadores registrados de +1,5%.

Dice el documento del CEPA que “no tiene sentido sostener que existe recuperación salarial en los niveles que menciona el gobierno. En términos teóricos, convalidar la tesis oficial implicaría aceptar que buena parte de la sociedad está en condiciones de consumir los mismos bienes que en noviembre de 2023 (leche, carne, yerba, etc), pero elige no hacerlo”.

Y agrega que “tal como venimos sosteniendo, la causa de esta divergencia es otra: la medición de inflación del INDEC, por la que se deflacta los salarios, no representa los verdaderos consumos de los argentinos porque subpondera el peso de servicios (luz, gas, transporte)”.

Si bien el CEPA no cuestiona los índices obtenidos por el INDEC, indica que “la clave son los ponderadores que, si se actualizaran con la Encuesta de Gasto de Hogares 2017-2018 (se utiliza una medición anterior), darían como resultado 8,5% más de inflación desde la asunción del presidente Javier Milei”.

En ese sentido afirma que “Hay tres cuestiones que vale la pena mencionar: primero, que la inflación está bien calculada de acuerdo a la metodología vigente; segundo, que el indicador, con esta canasta, no es representativo del consumo de los argentinos; y tercero, que el INDEC debería corregir la evidente limitación de representación que implica la forma actual de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.

LAS COMPARACIONES

Índica el CEPA que “en el período noviembre 2023-octubre 2024, mientras que con los ponderadores actuales, la inflación acumulada fue de 159,8%, si aplicáramos los ponderadores de la ENGHO 2017/18, la inflación acumulada sería de 181,9%. La diferencia resulta significativa: 22,1 puntos porcentuales en la gestión Milei, o lo que es lo mismo, 8,5% de inflación adicional acumulada”.

Sigue diciendo que “esta distancia explica por qué la relativa recuperación que muestran los salarios registrados privados “no se siente”. Con la metodología actual, el poder adquisitivo de este fragmento de asalariados es de +1,5% en noviembre de 2024 en relación a noviembre de 2023. Sin embargo, si aplicamos los ponderadores de 2017, la caída de la capacidad de compra asciende a 6,8%”.

Luego destaca, en base a los propios datos del INDEC, que la evolución del consumo está revelando caídas en los principales productos masivos:

-Las ventas de productos lácteos muestran una caída significativa en el mercado interno, acumulando una baja de 6,9% en noviembre 2024 i.a. y de 11,1% en el período ene-nov 2024 en comparación con el mismo período de 2023.

-Se registra el peor nivel de consumo interno per cápita de carne vacuna de los últimos 26 años, con una caída de 9,0% en 2024.

-El consumo de yerba mate, en noviembre 2024, muestra un guarismo de 15,1% por debajo del mismo mes del año anterior.

DÓNDE ESTÁ LA DIFERENCIA

Precisa el CEPA que “si aplicamos los ponderadores de 2017/2018, los resultados son contundentes: 8,5% más de inflación desde la asunción de Milei. (…) Las diferencias se concentran en dos meses: febrero y abril de 2024. En estos meses, los precios del rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” aumentaron significativamente por encima del promedio (20,2% en febrero 2024 vs 13,2% del índice general y 35,6% en abril 2024 vs 8,8% del índice general). A esto se suma el mismo fenómeno en el rubro “Transporte” en el mes de febrero 2024 (21,6% vs 13,2% del índice general)”.

