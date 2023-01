Inauguró el “Renault Summer Experience” con una oferta de financiación de 0Km exclusiva

Renault Argentina realizó la apertura oficial del “Renault Summer Experience” en Pinamar y Cariló, una propuesta integral que cuenta con un sinfín de experiencias, actividades inmersivas, música en vivo con diferentes artistas y activaciones gastronómicas, test drives y actividades para todos los veraneantes y clientes del programa “My Renault”, en la costa Argentina. Además, se presentó una completa agenda de rutinas deportivas y travesías en La Frontera de Pinamar, para coronar la propuesta de verano.

Como novedad de este importante despliegue de verano, Cariló será durante todo toda la temporada el centro de exhibición para los vehículos eléctricos de la marca que desembarcarán en el país en 2023.

La gama Renault E-Tech 100% eléctrica conecta la innovación y la tecnología para un mundo más sustentable, y es la representación de toda la transformación del Grupo Renault que encaró en los últimos dos años. Estarán presentes las grandes novedades eléctricas de la marca que lanzará el próximo año y que veremos próximamente en nuestro mercado a partir del segundo semestre.

En el marco de esta acción de verano, desde Renault Argentina se anunció una financiación especial de hasta $2.500.000 con una tasa del 0% disponible en 18 cuotas fijas para la adquisición de un 0Km de modelos nacionales. Este importante beneficio, será exclusivo para cualquier cliente que realice un test drive o que visite el espacio en Cariló y registre sus datos en los stands durante los meses de enero y febrero.

Para esta semana, la agenda del “Renault Summer Experience”, contará con las siguientes actividades para veraneantes y clientes de My Renault en el parador de Kota Beach en Pinamar:

-Sábado 18:00: Clinica de Fuegos by Salva La Cocina. Los clientes de My Renault podrán vivir una tarde de fuegos junto a Salvador Mazzocchi.

RESUMEN

-CARILO (28/12 al 28/02 de 18:00 hs a 00:00 hs)

Renault inauguró un stand ubicado en el corazón del centro comercial de Cariló que se podrá visitar durante todo el verano. Quienes lo visiten podrán ser parte de la avant premiere de los nuevos vehículos eléctricos de Renault E-Tech 100% eléctrico: Megane, Kwid y Kangoo que llegarán a la Argentina este año. También, contarán con un espacio interactivo para conocer las diferentes unidades de negocio de Renault: Renault Care Service (accesorios, merchandising y repuestos), Plan Rombo y Mobilize Financial Services. Además, y pensando en los más chiquitos, la propuesta cuenta con un “kids corner”, un espacio lúdico y de sensibilización con RASTI, para armar los modelos de las réplicas Alaskan y Torino. Además podrán adquirir merchandising oficial THE ORIGINALS o realizar el pick up de las compras efectuadas por la tienda oficial.

-Parador KOTA BEACH (02/01 al 21/02 de 11:00 hs a 15:00 hs con turno previo para test drives)

Con un gran despliegue de exhibición de sus vehículos de la gama 4WD: Alaskan, Oroch y Duster, quienes visiten el parador podrán realizar test drive en distintos terrenos y circuitos programados, y vivir toda la experiencia off road de la marca. Adicionalmente la propuesta en Pinamar contará con encuentros musicales, degustaciones gastronómicas y actividades deportivas y lifestyle, como clases de yoga y surf para todos sus clientes. Por otro lado, para miembros del programa de fidelización “My Renault” accederán a beneficios excluisivos en gastronomía, servicios de playa, entre otros.

–RENAULT CARE SERVICE Point (02/01 al 31/01 de 11:00 hs. a 15:00 hs. SIN turno previo)

La compañía también anuncio que durante el verano los clientes Renault y de otras marcas que se acerquen al check point de Renault Care Service, podrán realizar chequeos gratuitos de calibración de neumáticos al ingresar o salir de la zona de “La Frontera”. Además, los clientes Renault podrán contar con una asistencia exclusiva de mecánica ligera y con el chequeo de los 25 puntos de control de su vehículo en el Renault Minuto Móvil. Este servicio estará ubicado al ingreso de la Frontera – Av Libertador y acceso a la Frontera.

Todos los clientes que tengan un Renault o un Plan Rombo, podrán gozar de exclusivos beneficios a través del programa My Renault, para más información ingresar a este link.

Para más información, ingresar a este LINK para conocer la agenda de actividades y/o agendar un test drive.

—