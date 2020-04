Hugo Sconochini: "si Scola me llama para ser directivo en la selección, voy corriendo"

"Voy corriendo, me encantaría. Si yo estuviera ahí patearía muchos culos. Hay que hacer las cosas justas. No lo que le puede gustar a otros. Si no haces eso, es justo que recibas una patada en el orto. Y que vayas a vender fruta al mercado. Yo haría eso. Me encantaría", afirmó el ex Generación Dorada, en una entrevista con el sitio Básquet Plus.

Retirado hace 14 años, Hugo Sconochini fue el capitán del seleccionado argentino que consiguió la medalla dorada en Atenas 2004, como también integrante del plantel que logró el subcampeonato en el Mundial de Indianápolis 2002. En la actualidad vive en Italia, más precisamente en Milano, epicentro de la pandemia de Coronavirus, y desde allí, dejó varias frases picantes en su charla con el periodista Fabián García de Básquet Plus.

Entre muchas anécdotas, el ex Virtus Bologna contó una sobre la pelota que le desapareció a Manu Ginóbili, luego de los festejos por la obtención de la medalla dorada en Atenas: "¿No la contaron ya Manu y Carlitos? Yo lo ví porque era el único sobrio. La cosa fue así. Yo estaba en una habitación pequeña, con mi cama al lado de la cama de Manu. Arriba de su cama estaba su valija, todo preparado, con la pelota apoyada arriba. Me acosté a dormir".

"A una cierta hora de la mañana, tiran la puerta al piso. Literalmente. Eran Chapu y Carlitos (Delfino). No te digo en el estado que estaban los dos. Chapu se me tira encima y me da un beso en la boca. Y yo le doy un puñete en los dientes. Entonces sale y dice '¿y esta pelota?'. La ventana estaba abierta porque hacía mucho calor y atrás había un bosque, donde hacían arco y flecha. Y le pegó un voleo tremendo a la pelota, que cayó en el medio del bosque. Ellos se fueron, yo me dormí, me levanté más tarde y me fui".

"Entonces salió que yo me había robado la pelota. Hasta que un día nos juntamos en Rosario todos y les pedí de aclarar las cosas, porque la gente me paraba por la calle y me pedía que le devolviera la pelota a Manu. Entonces Chapu y Carlitos aceptaron que habían sido ellos. Blanquearon todo", cerró.

Sin filtros y con una palabra de peso, Sconochini hizo un repaso de toda su carrera: los inicios en Cañada de Gómez, su relación con Leon Najnudel, su enojo con Guillermo Vecchio, los años junto a Ginóbili en Italia, sus etapas por la selección y mucho más.

La nota completa la podes leer aquí: http://basquetplus.com/articulo/hugo-sconochini-m%C3%AD-me-gustaba-ca%C3%B1ada-no-so%C3%B1aba-con-jugar-en-europa

