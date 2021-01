George Karl: "Denver jugó con una energía especial con Campazzo en cancha"

El sexto entrenador más ganador de la historia de la NBA con 1.175 victorias en temporada regular y una voz de peso en la franquicia de Colorado, analizó el impacto de Campazzo junto al periodista Adam Mares en el podcast Keeping it 1000: "El único momento en el que Denver jugó con una energía especial fue con Campazzo en la cancha", lanzó.

"Probablemente haya jugado tres partidos malos, uno regular y uno bueno, por lo que todavía es temprano. Pero amo el espíritu que tiene y la energía y fortaleza con la que juega", agregó.

Con pasado en Denver (2005-2013) pero también en Real Madrid en dos oportunidades (1989-1990 y 1991-1992), Karl dejó en claro que Campazzo es uno de los jugadores más competitivos del plantel y debe tener sus minutos.

"Quizás sea el tipo más duro que tengas en tu equipo cuando está en la cancha, por lo que vi contra Minnesota. No tiene temor, no conoce el miedo. Tal vez sea una exageración pedirlo como titular, pero el entrenador ganó dos de cuatro y creo que el video mostrará que, pese a haber ganado, no jugaron tan bien contra los Timberwolves", señaló.

Además al ser consultado respecto de lo que tocaría en el equipo para que encuentre su mejor nivel, el ex entrenador fue claro y se refirió al uso de Jamal Murray. Para él, debería moverse al puesto de escolta en lugar de Gary Harris, para jugar con una doble base.

Sin dudas, un movimiento que puede darle más protagonismo al argentino en la rotación, y en la que tuvo sus mejores minutos contra Minnesota.

"Yo me pregunto, ¿acaso no es tiempo de sacar a Harris? ¿Quién es mejor como escolta, Murray o Harris? No creo que haya nadie en la NBA que te diga Harris por sobre Murray", sentenció.

"Vos tenés que magnificar tus fortalezas y esconder tus debilidades. Con Murray y Harris estás confundido, porque quedas debilitado en el puesto de escolta, salvo que Murray vaya y anote muchos puntos. Murray tiene la posibilidad de ser un All Star como escolta o un muy buen jugador como base. Si le das vía libre para ir a anotar, es extremadamente bueno", cerró el coach.

