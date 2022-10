Fuertes críticas de equipos técnicos de la UCR al gobierno provincial

Con un documento en el que se emiten fuerte críticas al gobierno provincial, finalizó un encuentro de equipos técnicos de la UCR, que fue cerrado por el diputado nacional Rodrigo De Loredo. La actividad fue encabezada por el legislador del Bloque Juntos UCR Dante Rossi y participaron más de 40 profesionales de la UCR. También tomaron parte el presidente del Bloque Juntos UCR Juan Jure, el vicepresidente del Comité Provincia de la UCR, Martín Lucas, y la vicepresidenta de la Juventud Radical de Córdoba, Luciana Almada.

Dice la información de prensa que se realizó un profundo análisis de la realidad cordobesa y donde “se valoró la necesidad de conformar equipos técnicos para gobernar la Provincia”.

El documento se títula “Córdoba está para mucho más” y afirma que “el año que vienen se van a cumplir 24 años de gestión provincial ininterrumpida del mismo signo político”.

Asegura que “estamos frente a un gobierno enamorado del cemento, pero que deja mucho que desear respecto a temas que afectan la calidad de vida de los cordobeses. Los que viven de Jesús María para el Norte han sido abandonados a su suerte. No hay agua, ni planes productivos, ni conectividad, ni salud pública de calidad”.

Denuncia que “Córdoba es la Provincia que cobra los impuestos y servicios más caros de la Argentina; y fracasaron estrepitosamente en materia de seguridad, porque pensaron que sólo con marketing y publicidad se resuelven los gravísimos problemas que hacen a que nos sintamos cada vez más inseguros. Tenemos 49,4 % más de robos que la media nacional y 43,2 % más de hurtos. En la Ciudad de Córdoba el 76 % no conoce ni siquiera que es la policía barrial, y el 62 % de los que sufrieron un hecho delictivo no hacen la denuncia porque no confían en la policía”.

Señala que “somos terceros en materia de femicidios. Las y los trabajadores del Polo de la Mujer están precarizados, y se crean puntos mujer a mansalva sin el personal capacitado para ejercer la función y brindar contención”.

Más adelantan explica que “exportamos el 15 % del total argentino, pero tenemos cien empresas referidas al comercio exterior menos que hace 10 años; se pagan salarios a nuestros docentes y agentes sanitarios por debajo de la línea de pobreza; tenemos 3 puntos más de pobreza que la media nacional y uno más de indigencia; y existe una pésima calidad institucional: 2 amigos del Gobernador en el Tribunal Superior de Justicia, un Fiscal General designado por su cercanía con el poder, un Fuero Anticorrupción diseñado para que no investigue, no hay Paso, no funciona el Consejo Económico y Social, y no existe diálogo político”.

Plantea que “al igual que el kirchnerismo, pretendieron a través de un proyecto de ley incorporar un miembro oficialista de por vida al Consejo de la Magistratura local, con la indisimulable intención de seguir controlando el Poder Judicial”.

Finalmente, expresa que “somos la segunda Provincia con más deuda atada de manera irresponsable a moneda extranjera (más del 95 %). Debemos más de 300 mil millones de pesos y el 10 de diciembre 2023 le espera al nuevo gobierno un abultado vencimiento. Sólo por las mini devaluaciones aumenta mil pesos por segundo, 62 mil pesos por minuto, 3,7 millones por hora, y 89 millones por día” y precisa que “urge reordenar las prioridades de un gobierno que cree que con marketing todo se resuelve. La herramienta es Juntos por el Cambio y la unidad del espacio”.

> Con información de TÉLAM.

