Franco Balbi: "creo que esta serie contra Instituto será diferente a la de la fase de grupos"

Instituto ha cambiado mucho su forma de jugar, es un equipo que está con una ofensiva un poco más fluida, con otros jugadores tomando mas responsabilidades", afirmó el base estelar de Flamengo en diálogo con el programa de radio Continental "Todo Básquet". La hora se acerca, y cada vez falta menos para el lunes 9 de marzo, donde Instituto recibirá al equipo carioca en el Ángel Sandrín en el primer partido de la semifinal de la Champions League Américas.

El argentino surgido de Ciclista Juninense viene de batir el récord de asistencias en la actual temporada de Novo Basquete Brasil (NBB), la Liga local, despachándose con 17 pases gol contra Pinheiros. Flamengo es el líder indiscutido de Brasil con un récord de 20 victorias y solo 3 derrotas.

"Tendremos que prepararnos más de lo que nos preparamos antes. Ahora con esa ofensiva distinta va a ser un equipo al que le tendremos que prestar mas atención. Nosotros también hemos cambiado nuestro estilo y nuestro ritmo y ellos también tendrán que prepararse", resaltó Balbi.

A su vez, la estrella del "Fla" habló sobre el poderío del plantel y las diferencias con el básquet argentino. "No se cuales fueron los motivos por los que Instituto se desprendió de los extranjeros, supongo que por lo económico, todos somos conscientes de la situación de Argentina. Hablaba con el "Loku" (Martín Cuello) sobre esto y le decía que en Brasil podes tener 10 jugadores mayores, cosa que en Argentina no se permite".

"Rotamos mucho y somos pocos los que jugamos casi todo el partido. Pero Instituto tiene menos extranjeros y sin embargo tiene un gran nivel. En Flamengo somos cuatro extranjeros y es verdad que al ser un equipo largo se equipara mucho con uno que tiene ocho, nueve".

Franco Balbi considerado por muchos como el mejor base de la competencia, lidera el rubro de asistencias en la Champions League con 6.7 pases gol de promedio y además anota una media de 11.7 puntos. En el cruce contra "La Gloria" en Alta Córdoba, el ex Ferro fue la figura de la noche con 21 puntos (todos en la segunda mitad) para conseguir la victoria por 83 a 75.

"Se da por entendido de que Flamengo tiene que ir por todo, cualquier persona dentro del club te exige ganar todo, hasta los campeonatos locales en donde solo juegan clubes de Río de Janeiro, si no ganas ya empezas mal el año. A veces se sienten murmullos de porque no hicimos 100 puntos en vez de 90, porque no ganamos por 20, mucha exigencia", cerró el base.

