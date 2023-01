Femicidio: Valeria Oviedo no fue abusada y murió por los golpes que recibió

Valeria Oviedo, la joven de 21 años que fue asesinada en la madrugada del miércoles y hallada en un campo cercano a la localidad de Sacanta, murió a causa de los golpes que recibió, según la autopsia realizada por los especialistas en la ciudad de San Francisco. El informe forense señala también que no hay signos de que hubiera sido abusada. Por el crimen está detenido Luis Ludueña, un hombre de 38 años, oriundo de Monte Ralo, y que era amigo de la familia de la chica.

El fiscal de San Francisco, a cargo de la causa, Oscar Gieco, informó a la prensa local que desde el Cuerpo Médico Forense le confirmaron que la víctima presentaba “cuatro golpes bastante contundentes en la cabeza, dos en la zona parietal y dos en la zona frontal y la autopsia determinó que falleció producto de esos golpes”. También indicó que la víctima “no se defendió”. Los golpes habrían sido realizados con un hierro que fue hallado en el camión que manejaba Ludueña.

Según los resultados preliminares de la operación de autopsia, aparte de los golpes en la cabeza, Valeria “no tiene otro signo de ejercicio físico sobre su cuerpo”, por lo que se descartó en principio que haya sido víctima de un abuso sexual, añadió el fiscal.

En tanto, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que se entrevistó con la madre de Oviedo y con una de las hermanas y que, en base esa declaración, confirmó que el camionero detenido por el femicidio, Luis Alberto Ludueña, (38) “era conocido de la familia” de la víctima. “La madre sabía que iba a ir con él, pero no había ninguna relación sentimental que se conociera”, conto Gieco.

Ludueña tenía denuncias por violencia de género de su ex pareja, que vive en Sacanta. El acusado tenía orden judicial de no acercarse a su ex mujer.

A raíz del crimen, la Municipalidad de Despeñaderos, localidad cordobesa donde vivía la víctima, decretó dos días de duelo, mientras que la intendenta, Carolina Basualdo, envió sus condolencias a la familia de la joven, especialmente a su madre, Karina Heredia, que trabaja para el municipio.

En tanto, la Secretaría de Educación y Cultura informó que decidió suspender hasta nuevo aviso los corsos programados para este viernes y sábado en la localidad y condenó y repudió el asesinato y pidió justicia por Valeria. También fueron suspendidas todas las actividades en la Escuela Deportiva Local.

NO HABÍA DENUNCIA PREVIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El fiscal Gieco aclaró que no existía ninguna denuncia previa en contra de Ludueña por parte de la joven encontrada asesinada a golpes.

Según detalló el funcionario judicial, Ludueña ya designó abogado defensor y será indagado la próxima semana, por lo que hasta entonces permanecerá alojado en el penal de Bouwer.

Contó que la investigación comenzó tras la denuncia de la madre de la víctima ante la falta de información sobre su hija, lo que llevó a que se analizaran las cámaras de seguridad de la zona de Despeñaderos, donde vivía, y se estableciera el recorrido que realizó a bordo del camión conducido por Ludueña, quien era conocido de la familia.

Gieco precisó que ese camión fue hallado abandonado en Sacanta el miércoles a las 9:30, aunque “no se encontró a la joven ni al conductor, por lo que se realizó una requisa del vehículo, y en el interior se encontró un colchón manchado con sangre y un hierro con sangre en una de las puntas”.

Luego, durante rastrillajes, se dio con el cuerpo de Oviedo escondido dentro de una tapera (una casa abandonada) de un campo y tapado con una frazada, a unos 10 kilómetros de Sacanta. El hallazgo del cuerpo de la joven se produjo alrededor de las 14:20 del miércoles.

El fiscal también se refirió a un hermano del sospechoso, identificado como Rubén Darío Ludueña, quien está detenido acusado de abusar sexualmente e intentar matar a una adolescente de 16 años en 2022: “Nos informaron del antecedente del hermano y sospechamos que podría tener la misma actividad delictiva. Se harán pericias psiquiátricas para saber por qué actuaron de esta manera”, dijo.

DÓNDE LLAMAR

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda:

*Línea nacional y gratuita 144, disponible las 24 horas del día durante todo el año.

*Mensaje con la palabra “hola” a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de WhatsApp a nivel nacional.

