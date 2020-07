Facundo Manes participó de un conversatorio de la UCR: “El día después de la pandemia ya empezó"

El neurocientífico Facundo Manes participó del conversatorio impulsado por el comité central de la UCR de Córdoba. Dijo que "el día después ya empezó. Esta es una crisis de salud; pero también es una crisis económica, política, ideológica y sobre todo, es una crisis moral”. En la oportunidad fue presentada la nueva web y plataforma de capacitación para el Foro de Legisladores y Legisladoras Nacionales y Provinciales, Concejales y Tribunos de Cuenta radicales que cuenta con aulas virtuales para capacitar a todos los dirigentes de la provincia.

La apertura estuvo a cargo del presidente del Comité Central, Ramón Javier Mestre, que ante los casi 500 participantes expresó su agradecimiento a Facundo Manes por la participación y luego apuntó que “este encuentro que les propusimos tiene que ver con 3 ejes estratégicos de trabajo planteados desde el partido, la modernización, la escucha y la cercanía. Modernización en términos de herramientas digitales como la nueva web y la plataforma que presentamos y también en relación a la participación. Tal es así, que concebimos desde los hechos un partido que trabaja por la igualdad de género. La pandemia, más allá de todos los problemas que nos ocasiona, nos dio la posibilidad de reforzar la cercanía y la escucha. En ese sentido, desde el comité de crisis que nació con el covid-19, generamos más de 40 reuniones virtuales donde le pusimos el oído a más de 400 expertos y expertas en temas de salud, educación, empleo, ambiente, economía del conocimiento, a gremios, cámaras empresarias, turismo, modernización. Escuchamos a líderes religiosos de distintos credos, generando cercanía y transformando las inquietudes en proyectos que se presentaron en los concejos deliberantes, en la Legislatura provincial, en el congreso y al mismo gobernador”.

Mestre apuntó además que “quiero reflexionar con ustedes y decirles que me parece que no hay salida posible sin las instituciones, sin el Estado. Tenemos que avanzar juntos en generar certezas, justicia, solidaridad y tranquilidad. A partir de ahí, humildemente, se construye la sana convivencia y la unidad nacional que necesitamos. Para ello, hay tres claves, la contención social urgente para llegar a donde no se está llegando, la sana convivencia política y la necesidad de avanzar en una recuperación económica con equidad.”

Por su parte, Manes expuso durante más de una hora. Allí expresó que "el día después ya empezó. Esta es una crisis de salud; pero también es una crisis económica, política, ideológica y sobre todo, es una crisis moral. Todo este mosaico de crisis ha generado un gran impacto en nuestras emociones y comportamientos. Esta pandemia es un recordatorio de que la salud humana está vinculada con la economía. Vamos a tener, posiblemente, este tipo de enfermedades a repetición en el futuro. Para reducir la frecuencia tenemos que abordar las múltiples amenazas. Todavía no sabemos cómo va a ser el mundo una vez que le ganemos al Covid-19. El día después ya empezó. Muchos piensan que va a ser un mundo en donde todas las tendencias que veíamos se van a acelerar; por ejemplo, la educación a distancia".

En ese sentido, planteó que "cuando hablamos de educación hay quiénes nos responden que hay otras prioridades. Lo que está en juego en el mundo son los sistemas educativos. Muchos no quieren educar y esos son nuestros verdaderos adversarios".

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.