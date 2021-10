Este sábado comienza a aplicarse la tercera dosis de vacuna contra COVID-19

El Ministerio de Salud anunció que este sábado comenzará la aplicación de la dosis adicional de vacuna contra COVID-19 a personas inmunocomprometidas mayores de 3 años que hayan recibido esquema completo de cualquiera de las vacunas habilitadas; y a personas mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm.

“Esta estrategia de vacunación, que busca ampliar la protección, responde a las indicaciones establecidas por el Ministerio de Salud de Nación, así como también a recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de organismos internacionales; avalada por el Comité Provincial de Vacunas”, indicó la cartera sanitaria en un comunicado de prensa.

Según la información oficial, no es necesaria una nueva inscripción. Los grupos señalados recibirán la notificación con día, hora y lugar de vacunación.

La provincia pidió que las personas no asistan a los vacunatorios sin turno, “ya que quienes no lo acrediten no serán vacunados. Además, las personas inmunocomprometidas deberán presentar la prescripción médica al momento de la vacunación”.

Además, para recibir la dosis adicional, se debe esperar un intervalo mínimo de cuatro semanas –28 días– desde la colocación de la segunda dosis.

Por otra parte, se informa que las personas mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm complementarán su dosis adicional con AstraZeneca.

Mientras que, de las personas inmunocomprometidas, el rango etario de 3 a 11 años recibirá dosis adicional de Sinopharm; de 12 a 17 años se aplicará Pfizer o esquema homólogo; los mayores de 18 a 39 años completarán el esquema con AstraZeneca o Sputnik y los mayores de 40 recibirán dosis de AstraZeneca.

