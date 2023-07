Elecciones municipales: Donde consultar el padrón y otros datos importantes para el domingo

– El padrón de las elecciones municipales del domingo 23 de julio en Córdoba Capital se puede consultar AQUÍ.

-Están habilitados para votar 1.129.767 electores, distribuidos en 448 establecimientos y 3282 mesas.

-Se vota con la Boleta Única de Sufragio (BUS).

La boleta tendrá 4 columnas: 1) Lista Completa; 2) Intendente, Viceintendente y concejales; 3) Tribunos de cuentas. 4) Voto de Preferencia.

Cada fuerza política y los candidatos se encuentran en una fila distinta.

Para emitir el voto, el votante debe buscar la fila donde se encuentre la fuerza o candidato de su elección. Si quiere votar lista completa debe tildar la primera columna. Si quiere realizar corte de boleta sólo debe tildar en la segunda y tercera columna. Y, por último, si desea diferenciar a los candidatos, no se debe tildar el casillero de la lista completa (primera columna) porque en ese caso el voto se considera “en blanco”.

-Votan ciudadanos mayores de 18 años, con domicilio real en el municipio. Los ciudadanos mayores de 16 años, cumplidos a la fecha de la elección y con domicilio real en el municipio.

-Votan los extranjeros mayores de 18 años, que tengan como mínimo dos años de residencia continua, inmediata y acreditada en el municipio al tiempo de su inscripción.

-Los documentos habilitados para la votación son los siguientes:

1) Libreta de Enrolamiento.

2) Libreta Cívica.

3) D.N.I. (libreta verde).

4) D.N.I. (libreta celeste).

5) D.N.I. tarjeta (del D.N.I. libreta celeste, aunque figure la leyenda “No válido para votar”).

6) Nuevo D.N.I. (tarjeta).

–Todos los electores deben acreditar su identidad con alguno de los documentos habilitados para poder votar. En caso de perderlo no podrán votar. No se puede votar con una constancia de DNI en trámite porque no se considera probatoria de la identidad del elector. Quienes no puedan votar por haber perdido el documento deben hacer la correspondiente denuncia de pérdida del mismo para luego justificar la ausencia.

–El voto en las elecciones 2023 en la ciudad de Córdoba es obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años.

-Están exentos de asistir a las urnas:

1) Los mayores de 70 años.

2) Los que en el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar.

3) Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, fehacientemente comprobada, que les impida asistir al acto eleccionario. Tales causales deberán ser justificadas por médicos que se desempeñen en organismos nacionales, provinciales o municipales.

4) Los mayores de 16 años y menores de 18 años.

5) Los extranjeros.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.