Elecciones en Córdoba: Prunotto y Pretto acompañarán a Llaryora y Passerini

Finalmente, la intendenta radical de Estación Juárez Celman, Myrian Prunotto, será la compañera de fórmula, como candidata a vicegobernadora, del peronista, Martín Llaryora, para los comicios provinciales del próximo 25 de junio. En tanto, el ex presidente del Pro en la Provincia, Javier Pretto, será candidato a viceintendente de Córdoba Capital, acompañando a Daniel Passerini. Mientras que el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, encabezará la lista de legisladores provinciales. Se cierra de esta forma uno de los capítulos centrales para definir la oferta electoral del oficialismo.

De este modo, el peronismo se inclinó por una candidata a vicegobernadora originaria de la UCR e integrante de la Agrupación Radicales Auténticos. Prunotto había llegado hasta el momento final de la definición junto con el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. En las semanas anteriores, también habían pugnado por ese lugar, la diputada nacional Natalia De la Sota; y la senadora nacional, Alejandra Vigo.

Llaryora y Prunotto tendrán como principal contendiente a Luis Juez (Juntos por el Cambio, Frente Cívico), en lo que se prevé puede ser una de las elecciones más competitivas desde 2007. En tanto, Passerini y Pretto tendrán enfrente al radical Rodrigo De Loredo.

“Voy a ser la compañera de fórmula de Martín, como candidata a vicegobernadora. Hace un ratito me lo acaban de confirmar. Es un halago para mí ser parte de esta coalición. Es un reconocimiento para el trabajo que hemos realizado en Juárez Celman”, aseguró.

Prunotto preside el Ente Metropolitano del Gran Córdoba, que integran el municipio capitalino y de las localidades que componen el conglomerado, entre las que se encuentra Estación Juárez Celman.

La dirigente radical siempre se movió cerca del peronismo provincial y fue critica de la conducción partidaria y la posibilidad de que Luis Juez encabezara la fórmula de Juntos por el Cambio (JxC).

Una vez que se alejó de la UCR, conformó Radicales Auténticos con un pequeño grupo de intendentes y jefes comunales, en todos los casos, cercanos al oficialismo cordobés.

Se destacan Gustavo Benedetti, intendente de Arroyito; Oscar Lauret, intendente de Colonia Tirolesa; Fabián Reschia, su reemplazante en Estación Juárez Celman; Nelson Luján, intendente de Villa del Prado; Fabián Luna, intendente de Villa Candelaria; Emiliano Ribodino, presidente comunal de Tío Pujio; Chichi Olivares, presidente comunal de Olivares de San Nicolás; ySergio Padros y Martín Ambort, candidatos radicales de Villla Allende.

En declaraciones a Cadena3, afirmó que “no fuimos escuchados por la UCR y que junto a otros intendentes veíamos que todo se digitaba entre cuatro familias en Casa Radical, que decidían a quién ponían y a quién sacaban”.

Agregó, en ese sentido, que “teníamos esta necesidad de recuperar el radicalismo, de seguir con sus ideas y convicciones y poder llevarlas al gobierno. La UCR nace a partir de la necesidad de trabajar para la gente, tenemos la sensación de que el partido se quedó cómodo en esto de ser oposición siempre y no querer gobernar la provincia”.

La decisión de llevar a Prunotto obedece a la estrategia de la alianza oficialista que encabeza el PJ, de mostrar una coalición amplia y con una pata radical.

Mientras que el ex diputado nacional y ex intendente de Laboulaye será el número 2 de la boleta de Hacemos Unidos por Córdoba en la Capital provincial. Pretto es un dirigente con llegada al ex presidente Mauricio Macri y al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Su desembarco en el territorio peronista fue sorpresiva, a tal punto que su partido debió emitir un comunicado señalando su pertenencia a Juntos por el Cambio, la alianza que en la provincia conforman la UCR, el Pro, el Frente Cívico, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal.

Llamosas que pulseó por ocupar el segundo lugar de la fórmula provincial, será el número 1 de la boleta a la Unicameral, desde donde se convertirá en presidente provisorio del cuerpo legislativo. El intendente de Río Cuarto llegó hasta allí desde la segunda ciudad de la Provincia, empujado por el peronismo del Sur provincial y por la construcción política y de gestión que desarrolló con Llaryora.