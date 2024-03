El Senado de la Nación rechazó el DNU 70/2023 emitido por el presidente Milei

El Senado de la Nación rechazó el DNU 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei, por 42 votos a 25, y cuatro abstenciones. Sin embargo para que pierda vigencia debe ser rechazado por las dos cámaras del Congreso. Ahora, la discusión pasa a Diputados, donde el futuro de la medida gubernamental es incierta. La sesión especial del Senado fue solicitada por distintos bloques y finalmente convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Dos de los tres senadores cordobeses, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, ambos del Frente Pro, sufragaron a favor de su vigencia y en línea con el oficialismo nacional. Mientras que la peronista Alejandra Vigo se abstuvo.

También se abstuvieron los misioneros del Frente Renovador de la Concordia Social, Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut; y el radical bonaerense, Maximiliano Abad.

La base del rechazo la sostuvieron los 33 senadores nacional de los dos bloques de Unión por la Patria (UxP), Unidad Ciudadana y el Frente Nacional y Popular, más 5 senadores de la Patagonia (Lucila Crexell, de Comunidad Neuquén, la fuerza del gobernador Rolando Figueroa; Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro, de Alberto Weretilneck; José María Carambia y Natalia Gadano, de Por Santa Cruz, alianza liderada por el gobernador Claudio Vidal; y la chubutense Edith Terenzi, de origen radical, integrante de la coalición que conduce el gobernador Ignacio Torres y miembro de la bancada Cambio Federal); 2 de la UCR (Martín Lousteau -CABA- y Pablo Blanco -Tierra del Fuego-); y 2 de Unidad Federal (los peronistas Carlos “Camau” Espínola -Corrientes- y Gerardo Kueider -Entre Ríos).

Mientras que a favor se expresaron seis senadores de la Libertad Avanza, seis del Frente Pro, diez de la UCR, dos de Cambio Federal, y uno del bloque Por la Justicia Social.

Lousteau fue duramente atacado por el presidente en la Red X. El presidente del partido radical dijo que “voy a votar en contra del DNU, y la razón es sencilla: es inconstitucional, y eso es lo único que debemos evaluar. (…) No lo digo yo: lo dice todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina, desde (Daniel) Sabsay a (Ricardo) Ramírez Calvo, un jurista que asesoró a (Federico) Sturzenegger. No deberíamos tener más nada que discutir”.

MILEI EN X

Al cierre de esta nota, el presidente Javier Milei se mostraba activo en redes, reposteando a sus seguidores y cuentas de “trolls”. Uno de los posteos a los que dio “Me Gusta” y reposteó fue el de la cuenta “troll” “Milei SheIby”: “LA CASTA POLÍTICA VS EL PUEBLO ARGENTINO. Los que están en rojo, son todos traidores a la patria, que quieren que siga todo igual. No les importan los pobres, no les importa el país. Solo les importan sus curros de políticos chorros. #LaCastaResiste”, fue la primera réplica de Milei. Acto seguido, resposteó: “En 2025 TODOS A VOTAR a los Diputados y Senadores que Javier Milei ponga en sus listas. #LaCastaResiste??? Si, pero no por mucho tiempo más”.

EL VOTO DE LOS CORDOBESES

Vigo anticipó en su discurso que se abstendría porque “es inviable considerar un decreto de 366 artículos como un libro cerrado”. Aseguró en ese sentido, que “no acompaño ni rechazo a este decreto, por eso me abstengo de votar”.



Apuntó que “el decreto deroga más de 300 leyes de orden público que intercalan temáticas diferentes con temas urgentes, otros que no son urgentes y otros necesarios. Este DNU tiene más artículos que la Constitución Nacional y carece de antecedentes semejantes”.

Sin embargo, señaló que “comparto muchos de los aspectos, pero es imposible e inviable considerar un DNU a libro cerrado”. Por último, sugirió al presidente “desguazarlo en diferentes temas”.

Por su parte, Luis Juez, señaló que “si el DNU 70/2023 se cae, ¿qué vamos a festejar? La intención era darle al Gobierno un tiempo para reencausar este diálogo, pero nuestra intolerancia no lo permitió”. También aseguró que “de un día para otro, somos todos republicanos, Dalmacio Vélez Sarsfield era un nabo y Juan Bautista Alberdi, iba a primer grado”.

Agregó que “en mis cuarenta años de militancia no podemos exhibir un solo indicador mejor”, “este hombre tiene derecho y autoridad moral para plantarse. Tiene autoridad y se la dio la gente”.

MÁS INFORMACIÓN

VER El DNU de Milei es nulo absoluto e insanable y no rige.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.