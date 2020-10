El Real Madrid consiguió su primera victoria en la Euroliga con un partidazo de Laprovittola

El equipo español por fin pudo cantar victoria en el torneo más importante de Europa, al doblegar al Khimki (Rusia) por 94 a 85, con Nicolás Laprovittola siendo una de las figuras. El argentino anotó 19 puntos en 20 minutos, repartió 7 asistencias y convirtió 5 triples.

Facundo Campazzo también se destacó con 8 asistencias y 2 puntos en 20 minutos, con varias asistencias de lujo al igual que su compañero de Selección. El otro argentino que vio acción fue Gabriel Deck que no anotó puntos pero bajó 5 rebotes, repartió 1 asistencia en la misma cantidad de tiempo que sus compatriotas.

De esta manera, el Real Madrid cortó una racha de dos derrotas consecutivas por Euroliga y pudo salir del fondo de la tabla, luego de las caídas ante el Baskonia y el Valencia.

Cabe destacar que el Khimki tuvo ocho jugadores ausentes, cinco por coronavirus (Jordan Mickey, Evgeny Voronov, Janis Timma, Greg Monroe y Maxim Barashkov) y tres por lesión (Stefan Jovic, Alexey Shved y Errick McCollum).

"El partido era extraño, faltaban muchos jugadores en el otro equipo y algunas situaciones de concentración nos faltaba un poco esa chispa en el aspecto defensivo sobre todo. Prefiero no entrar mucho en eso. La competición pasa por el día a día. Estamos en una situación especial e intento que mi equipo esté preparado cada día. No creo que sea momento de valorar soluciones en cuanto a la competición. Estamos en octubre y lo que me preocupa es que sigamos creciendo como equipo", apuntó el entrenador del Madrid Pablo Laso.

Por otro lado, Laso celebró la buena actuación de Sergio Llull (21 puntos) y Laprovittola: "Los dos han tenido mucho acierto en el tiro. Les hemos sabido encontrar. Llull ha hecho un trabajo muy bueno defensivo. Era un partido que se podía abrir mucho en ataque por la situación de ellos y hemos anotado con buenos porcentajes y moviendo bien el balón", comentó.

Ahora el Madrid tendrá que viajar a Italia para enfrentar el viernes al duro Olimpia Milano por la cuarta fecha de la Euroliga. "Hay que pasar página porque en menos de 48 horas tenemos un nuevo partido, luego el calendario que nos toca ahora que es muy exigente", concluyó Laso.

