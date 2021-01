El primer día de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos

En sus primeras horas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó una serie de decretos que marcan una ruptura con el gobierno anterior. En materia de clima, inmigraciones y relaciones exteriores, quiere que se note la diferencia con su antecesor, Donald Trump, tanto en la forma como en el fondo, y desde el primer día.

Así, en la jornada inicial de su presidencia avanzó en reincorporar a su país al Acuerdo de París sobre cambio climático y frenar su retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el plano interno y en materia inmigratoria, firmó otro decreto que suspende la construcción del muro en la frontera con México y revocó una veda al arribo de ciudadanos de Irán, Siria y otros cinco países de mayoría musulmana.

Por otra parte, cumplió también con una más de sus promesas de campaña sobre el Covid 19 y decretó que sea obligatorio el uso de mascarillas en los edificios federales y para los empleados del Gobierno central.

El demócrata de 78 años se enfrenta a un país profundamente dividido y hereda una confluencia de crisis sin precedentes, siendo la económica desatada por la pandemia una de las problemáticas que demandará soluciones más urgentes. Para paliar parte de los efectos, anunció además una extensión de moratoria federal contra los desalojos hasta el 31 de marzo y un congelamiento de los préstamos estudiantiles federales hasta el 30 de septiembre.

Durante el acto de asunción, en su discurso, Biden habló de renovación y unidad. “Los Estados Unidos han sido ha puesto a prueba una vez más, hoy ha ganado la causa de la democracia”, fueron sus palabras iniciales tras convertirse en el presidente número 46° de la historia norteamericana. La ceremonia se realizó en el Capitolio, aún sacudido por un asalto de seguidores del ex mandatario, el pasado 6 de enero mientras los legisladores certificaban el triunfo de Biden.

Fue la primera vez en ciento cincuenta años que el dirigente saliente no asistió a la investidura del nuevo presidente en Washington. Trump lo hizo. Horas antes de la ceremonia, dejó la Casa Blanca y se retiró a Florida, dejando detrás un legado de caos y una nación fracturada. "Volveremos de alguna manera", dijo el republicano en declaraciones de despedida al pie del avión presidencial. Dejó el cargo siendo sometido a dos juicios políticos, con millones de desocupados más y más de 400.000 muertos por coronavirus.

También fue un día histórico las Estados Unidos porque Kamala Harris, de 56 años, se convirtió en la primera mujer vicepresidenta del país. Además, es la primera persona negra y de origen indio en ocupar ese rol. "Estoy lista para servir", escribió en su Twitter tras asumir en una ceremonia de investidura cargada de simbolismos.

