El Presidente viaja a Europa en busca de “respaldo internacional” para la negociación con FMI

El viaje que iniciará este jueves el presidente Alberto Fernández a Europa servirá para “seguir buscando respaldo internacional” que ayude a “llegar al mejor acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” para hacer frente al préstamo que “contrajo Mauricio Macri” y que compromete a “muchas generaciones de argentinos”, afirmó la portavoz gubernamental, Gabriela Cerruti.

El Presidente partirá con destino a Roma, para asistir a la Cumbre de Jefes de Estado del G20, donde también mantendrá una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y con otros referentes internacionales en la búsqueda de sumar apoyo internacional a la negociación que lleva adelante la Argentina para acordar un nuevo programa de financiamiento.

Al encabezar esta mañana una conferencia de prensa con los medios acreditados en Casa Rosada, Cerruti dijo que no se trata de “cualquier deuda” ya que “es la mayor de la historia de la Argentina y también es el mayor préstamo del FMI”.

“Es la que contrajo el (ex)presidente Mauricio Macri, sin pasar por el Parlamento y que compromete la casa, la comida, el día a día de los argentinos por varios años y por muchas generaciones”, subrayó.

La agenda que desarrollará el presidente Alberto Fernández en la capital italiana tiene previsto para la mañana del sábado un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Giorgieva.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya se encuentra en viaje con destino a Roma, donde participará mañana viernes del encuentro de ministros de Finanzas y de Salud del G20 (G20 Joint Finance and Health Meeting), a lo que sumará también sendas reuniones bilaterales con funcionarios de Alemania y Francia, entre otras actividades.

El sábado será parte de la comitiva que acompañara al Presidente en reuniones bilaterales y reuniones de distintas temáticas, entre ellas el encuentro con la directora Gerente del FMI.

En la rueda de prensa, Cerruti sostuvo que es necesario que “el Fondo entienda que si le prestó el 180% más de lo que le correspondía prestarle a la Argentina y lo hizo en base a una decisión política que tenía que ver con acuerdos que tenía con Macri, eso no es responsabilidad de este Gobierno ni de los argentinos”.

El miércoles, al participar de un acto en el que se recordó al expresidente Néstor Kirchner, a once años de su fallecimiento, Alberto Fernández dijo que Argentina “no se va a arrodillar” ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y condicionó un acuerdo con el organismo multilateral para renegociar una deuda de 44.000 millones de dólares a que “no ponga en riesgo el futuro de los argentinos”.

“Si todavía no cerramos un acuerdo (con el FMI) es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda”, expresó el Presidente,

El encuentro agendado para el sábado entre Fernández y Kristalina Georgieva será el segundo en seis meses, lo que pone de manifiesto el interés que tienen tanto para la Argentina como para el organismo las conversaciones que se llevan adelante para alcanzar un entendimiento.

El sábado, el presidente Fernández también sostendrá diversas reuniones bilaterales con líderes como la alemana Angela Merkel; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el primer ministro de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón; y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, entre otros.

“Voy a confrontar todo lo que sea necesario y voy a cerrar (un acuerdo) con el Fondo el día que sepa que eso no condiciona el futuro de la Argentina”, dijo el jefe del Estado en el acto de Morón.

“Quisiera que los diarios de la Argentina, en vez de pedirme a mí que apure un acuerdo con el Fondo, de cualquier modo, le digan al Fondo que se haga responsable del daño que hizo dándole a la Argentina una deuda que no se podía pagar”, agregó Fernández.

El economista Emanuel Álvarez Agis dijo que “es necesario conseguir un acuerdo cuanto antes (con el FMI), o algún tipo de waiver (perdón) para evitar el pago de diciembre, de manera de poder tener un enero y febrero en paz, esperando los ingresos en divisas de la cosecha de marzo en adelante”. En diciembre la Argentina tiene un vencimiento de US$1.900 millones con el organismo multilateral.

Álvarez Agis dice que si el país logra evitar el pago de ese monto -a través de un acuerdo o algún tipo de perdón de parte del FMI-, podrá cuidar sus reservas y encaminarse a lograr un acuerdo gradualista con el organismo, que permita consolidar la recuperación económica en curso y al mismo tiempo cubrir sus necesidades financieras, para a ir bajando la brecha cambiaria.

Alberto Fernández permanecerá en Roma hasta el domingo inclusive y luego viajará a Glasgow (Escocia) para intervenir en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).

El Jefe del Estado viajará junto a la primera dama, Fabiola Yañez, y una comitiva integrada además por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; de Medio Ambiente, Juan Cabandié; el embajador argentino ante los Estados Unidos y sherpa en el G20 Jorge Argüello; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y el jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos; la asesora presidencial, Cecilia Nicolini y el subsecretario de Comunicación y Prensa, Marcelo Martín.

