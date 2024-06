[Opinión] El hambre en el mundo neoliberal

(Pablo Tissera *). Saliendo de una actividad en la Sociedad Rural Argentina, un ciudadano lo interpela al presidente Milei reclamándole “la gente no llega a fin de mes”. Milei le dice “si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle” e insistió “si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto”. Una mezcla de cinismo y/o pragmatismo insensible y desalmado del primer mandatario que intenta dejar plasmado con esas palabras el sentido de la libertad individual en su máxima expresión, idea que el pregona frente a un derecho humano consagrado mundialmente como lo es el derecho al alimento, es decir a satisfacer una de las necesidades básicas esenciales del ser humano.

En sintonía con los dichos del presidente, salieron a la luz dos depósitos con 5 millones de kilos de alimentos del gobierno nacional guardados sin distribuir. En tiempos de emergencia alimentaria y de comedores comunitarios desabastecidos, es inconcebible su no reparto por una decisión política hoy puesta en jaque hasta por la propia justicia.

LOS NÚMEROS DE LA POBREZA

El brutal ajuste del gobierno nacional, que intenta demostrar el éxito económico desde una perspectiva ortodoxa cuyo principal y único objetivo es llevar el déficit fiscal a 0, vía reducción del Gasto Público y la emisión monetaria, generando un estancamiento y declive de la actividad económica con inflación, algo que claramente impacta negativamente en toda la sociedad pagadora del ajuste, que ve como poco a poco el poder adquisitivo de sus ingresos sucumben pasando a engrosar la población por debajo de la línea de pobreza.

Un adulto o adulta necesitó $120 mil para no ser indigente y $270 mil para no ser pobre en el mes de Abril, de acuerdo a la Canasta Básica Alimentaria y a la Canasta Básica Total respectivamente. Mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil representó $222 mil. En el país según datos de la UCA la pobreza alcanzó al 55 % de las y los argentinos, mientras que la indigencia al 18 %, entendiendo que en este promedio las mujeres y las juventudes se encuentran por encima de la media.

LOS QUE NO LLEGAN A FIN DE MES

La Consultora Zuban – Córdoba días atrás presentó una encuesta en la que el 41% de las y los argentinos llega con lo justo a fin de mes y otro 41 % de la población directamente no llega, algo que tiene un correlato directo con los indicadores arriba citados. Además indica que un 74% de las y los encuestados sostiene que el ajuste lo estamos pagando todos, pero es un 47% que aún aprueba la gestión. Concluye que la esperanza de mejora aún se mantiene en niveles elevados, depositando sus principales preocupaciones en la aumentar los salarios, bajar la inflación y generar empleo, 42%, 30% y 25% respectivamente.

¿HAY ALTERNATIVA A LA LEY DE LA SELVA?

Javier Milei nos propone la La ley de la selva, esa que alimenta el sálvese quien pueda y la despreocupación por el otro u otra, esa que aprovecha nuestras mentes encerradas en la sobreinformación de un Smartphone, esa que promueve un Estado policial y ausente ante las necesidades de las mayorías ciudadanas, cuya demonización los exime de cualquier responsabilidad de su desguace y habilita el avance del Mercado neocolonial.

A pocos días de haberse cumplido 214 años de la Revolución de Mayo, en la que el pueblo criollo contra el yugo español dio el primer paso hacia nuestra independencia y luego nuestra constitución como Estado Nación. Y a 55 años del Cordobazo, podemos decir que se va gestando una alternativa desde el Congreso y desde las calles, que le dicen no a la Ley de la Selva, que le dicen no a la Ley Bases y a cualquier DNU o pacto en desmedro de la situación social y económica. Falta camino por recorrer, aún hay esperanza en la mitad del pueblo que la propia realidad va revirtiendo.

El hambre es injusticia social, es pérdida de derechos, es estar presos en la anhelada libertad, es violencia, es construir la cultura del despojo y la indiferencia, es morir con vida.

La salida es y será siempre colectiva, requerimos y nos ponemos a disposición para construir unidad y aportar desde nuestra experiencia a un programa que cambie el rumbo con toda la gente adentro.

* Pablo Tissera. Dirigente cooperativista y Presidente del Partido Solidario Córdoba.

