El Gobierno pagará a los jubilados un nuevo bono de $70.000 en agosto

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos o que se ubiquen por debajo de $295.540. Nuevamente, el importe del bono será de $70.000.

A través del decreto 667/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso el pago de una nueva compensación “con la finalidad de mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”.

El bono que entregará la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a los jubilados tendrá un tope de $70.000, variando el monto según la jubilación que perciba el beneficiario mensualmente.

El decreto dispone el otorgamiento de “un BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL por un monto máximo de PESOS SETENTA MIL ($70.000) a los beneficiarios enunciados en el artículo 2° del presente decreto y cuyos haberes previsionales se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos en los artículos 3° y 4° del presente, que se abonará en el mes de agosto de 2024”.

A su vez, el artículo 2 determina que percibirán el bono los siguientes beneficiarios:

a) Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto Nº 160/05;

b) Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c) Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

El haber mínimo garantizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el mes de agosto, es de $225.454,42 (sin bono) y con bono, se ubica en $295.497,54. A su vez, el salario máximo se ubicará en $1.517.094,80.

El documento, también estableció que las bases imponibles mínima y máximas previstas quedan establecidas en $75.933,01 y $2.467.787,04 respectivamente, a partir del período devengado AGOSTO de 2024.

