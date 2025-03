Macri en Córdoba: “La falta de apego a lo institucional empieza a afectar al plan económico”

El expresidente Mauricio Macri afirmó en la Bolsa de Comercio de Córdoba que “la falta de apego a lo institucional empieza a afectar al plan económico. Entre lo conveniente y lo correcto, el PRO va a hacer lo correcto” y llamó a votar por su partido: “La mejor manera de apoyarlo a Javier Milei en esta elección legislativa es votando al PRO”.

Macri agregó que “vamos a estar sosteniendo este cambio y no permitiendo ningún tipo de desestabilización. Nuestro partido evitó cinco veces una crisis económica mayúscula en Argentina”.

De cara a las elecciones legislativas, descartó ser candidato y convocó a los cordobeses a votar a los dirigentes que “tomen la posta. La mejor manera de apoyarlo a Javier Milei en esta elección legislativa es votando al PRO que aportará apoyo profesional y metodológico al presidente, gente realmente capaz para llevar a cabo reformas que faltan como la previsional, laboral, e impositiva”.

Luego le reprochó al presidente que “se desentienda de demasiadas cosas y ceda el mando a Karina Milei y Santiago Caputo. Él no puede estar expresando hace un año y medio su vocación de trabajar en conjunto y haber logrado cero porque la hermana que llama El Jefe decide que no. Es extraño, inusual, muy particular todo”.

Reveló que habló de ese tema con el Presidente y que tienen “una linda relación personal”, y que incluso analizaron la relación con sus padres. Pero deslizó que “él no logra dimensionar que lograr un país que no tenga inflación, que tenga moneda, es la base, pero esa base no alcanza”.

“Un montón de cosas que acordamos para reforzar la institucionalidad después no sucedieron. Quiero seguir creyendo en el Presidente. Él me habló de un proyecto de país, lo llamó ‘1870′, el momento del salto glorioso del liberalismo, pero cuando él bajó a ese triángulo que lo rodea se transformó en un proyecto de poder”, sostuvo en uno de los tramos más críticos.

Y continuó: “Te cerrás y querés abarcar todos los botones, y eso es un proceso que te va alejando y te hace escuchar menos, ponerte más intolerante a la crítica”.

Respecto de la posibilidad de que haya frente conjunto de cara a las elecciones junto con La Libertad Avanza, Macri fue muy contundente: “El presidente lo primero que propuso fue la fusión. Y yo le dije, ‘antes de casarse tiene que haber una intimidad, hay que trabajar juntos`. Ese trabajar juntos nunca existió. Lo único que nosotros hemos hecho con ellos es rescatarlos cada vez que estuvieron al borde del abismo”.

“Hasta ahora hay siete distritos en los que se cerraron alianzas y no ha habido ningún acuerdo de La Libertad Avanza con el PRO. Ni siquiera nos llamaron una vez. El todo o nada se redujo a Buenos Aires, pero solo hubo una reunión. Después nada”, señaló.

“El PRO viene comportándose como el adulto en la sala”, dijo parafraseando a una dirigente del partido que había hablado de esa manera respecto de los roces con LLA.

Por último, criticó a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner: “Ahora Cristina finge demencia de que no sabía nada de lo que pasaba con Alberto Fernández, no se puede creer lo que esta mujer está diciendo como si hubiera caído de un plato volador”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.