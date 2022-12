El Frente de Todos de Córdoba irá con candidatos propios en las elecciones provinciales

El Frente de Todos de Córdoba (FdT) irá con lista propia a las elecciones provinciales de 2023. Afirma e. es imperiosa la construcción de un proyecto electoral peronista y progresista para Córdoba. Afirma en ese sentido que “es imperiosa la construcción de un proyecto electoral peronista y progresista para Córdoba”.

Explica que “es sabido que el gobernador Juan Schiaretti acompañó en el 2019 la campaña por la reelección del candidato de la derecha, el ex presidente Mauricio Macri, y sigue en la misma senda. Como justicialista debemos marcar que ese no es el camino, Perón y Evita nos ensenaron que nuestro proyecto es nacional y popular; al lado del Pueblo y no de los poderes concentrados”.

La coalición efectuó el anunció luego de un encuentro realizado en la sede del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Córdoba (STIA), en la capital de la provincia.

Entre otros, participaron los diputados nacionales Gabriela Estévez, Eduardo Fernández y Pablo Carro; el vicepresidente del Banco Nación, Carlos Caserio; el director de DD.HH del Senado de la Nación, Martin Fresneda; la delegada del PAMI Córdoba, Olga Riutort; la titular de FADEA, Mirta Iriondo; los legisladores provinciales Mariana Caserio y Miguel Maldonado; y medio centenar de intendentes y jefes comunales. También tomaron parte dirigentes de los partidos Nuevo Encuentro, PSOL, KOLINA, Partido de la Victoria y Partido Comunista, entre otros.

El documento señala que “estamos convencidos de que debemos trabajar por una Córdoba con prioridades en la justicia social, el desarrollo local de todos los municipios y el fortalecimiento de la democracia”.

Agrega que “en primer lugar queremos una Córdoba con justicia social e integrada a un modelo de crecimiento de país. Actualmente, la provincia de Córdoba posee las tasas de desempleo y pobreza más alta del país, siendo las juventudes las más perjudicadas”.

También dice que “vamos a trabajar por una Córdoba que genere oportunidades reales y no solo obra pública. Tenemos que construir una alternativa que priorice la educación, el trabajo, la salud y la seguridad. Porque es evidente que aquellas provincias que aplican políticas de inclusión social y acompañan a los sectores más vulnerables, tienen mejores indicadores”.

Más adelante señala que “nuestra Provincia requiere pensar el desarrollo de cada una de las localidades. Merecemos una Córdoba con verdadero federalismo, donde no se concentren todas las acciones en las grandes ciudades por conveniencia electoral de Hacemos por Córdoba”.

Sigue diciendo que “el gobierno nacional del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner está presente en cada una de las localidades de Córdoba, con programas directos a los beneficiarios y políticas públicas que potencian el desarrollo local. Es necesario poner en valor y fortalecer ese esfuerzo entre la Nación y los municipios, con un gobierno provincial que mire a la gente y no sus propios intereses”.

Finalmente, expresa que “queremos una Córdoba en donde se pueda pensar diferente y generar nuevas ideas. Debemos fortalecer la democracia en Córdoba, volver a hablar de los problemas y construir alternativas sin soberbia. Somos la Córdoba de la Reforma Universitaria y del Cordobazo; tenemos una historia e identidad popular que merece un proyecto de Provincia mejor”.

