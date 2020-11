El 71% de las industrias pymes tienen problemas para conseguir insumos, alertó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), basado en un relevamiento realizado en 278 empresas.

Si bien CAME aclaró que la situación no es nueva, precisó que "se agravó en el último mes y medio"; panorama que provoca "demoras en la producción, incumplimiento de entregas, imposibilidad de ventas y empeoramiento de la situación financiera de las empresas".

De acuerdo al informe, el "57% de las industrias tiene dificultades para conseguir su insumo principal o directamente no lo consiguen. A este panorama se suman las empresas que consiguen el producto principal, pero no pueden encontrar los secundarios".

La problemática se agravó por varios motivos; entre ellos: "las expectativas de devaluación lleva a que los grandes formadores de precios no vendan los insumos y materias primas especulando con un aumento del dólar, o que los vendan a un dólar más caros al oficial, o que sólo lo hagan a las empresas más grandes", sostuvo CAME.

Además "piden pagos por anticipado de contado en dólares y demoran hasta dos meses en entregar los insumos".

Indicó que "los controles a las importaciones en insumos que el país no fabrica o su fabricación es insuficiente y son necesarios para completar el proceso productivo".

Otro aspecto es que las "deudas con proveedores de muchos empresarios e incluso instituciones públicas como los hospitales, les impide el abastecimiento".

Según el relevamiento, el "32,1 % de los afectados no pueden cumplir con los tiempos de entrega. el 21,8 % no puede programar pedidos y el 14,3% no puede vender porque no pueden fabricar el producto"

Entre los insumos con más problema para conseguir son chapa, aluminio, hierro, polietileno, polipropileno, acero, cemento, tela, papel, plástico, cuero, y, por lo tanto, todos los productos derivados de esos insumos, entre otros.

