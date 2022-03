Diputados aprobó por mayoría el acuerdo con el FMI

Con 204 votos a favor, 37 en contra y 11 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del viernes, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le permitirá al Gobierno Nacional refinanciar 45.000 millones de dólares de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

El nuevo convenio con el organismo internacional finalizará en 2034 y permite 4 años y medio de gracia antes del inicio de los pagos. También incluye el desembolso del crédito en 10 tramos trimestrales, sujeto a 10 revisiones antes del otorgamiento de cada uno de ellos.

Mientras se iniciaba el debate, en las afueras del Congreso se produjeron una serie de incidentes con manifestantes.

Con la media sanción, el debate pasará al Senado, donde el oficialismo intentará darle sanción definitiva al proyecto antes del 22, fecha en la que vencen 2.800 millones de dólares.

VER MÁS ARTÍCULOS SOBRE EL ACUERDO CON EL FMI.

En el cierre del debate se produjo un cruce argumental entre el macrista Luciano Laspina y el titular de la bancada del FdT, Germán Martínez. Laspina afirmó que la deuda era hija del déficit fiscal y Martínez, en cambio, planteó que era fruto de la crisis de la balanza internacional de pagos de 2018.

Martínez insistió en que el acuerdo no impulsa el ajuste, sino que da una oportunidad para debatir sobre el desarrollo productivo del país.

Justificó también las diferencias y tensiones al interior de la coalición oficialista del Frente de Todos (FdT): “Una coalición es la reunión de hombres y mujeres que no piensa igual, sino parecido”.

La votación comenzó a las 3:31 y finalizó a las 3:46. Primero, la diputada Graciela Camaño solicitó un cambio del tiempo verbal en el dictamen, que finalmente fue desestimado. Luego, cuatro diputados no podían registrar su voto en el sistema digital, por lo que Sergio Massa debió preguntarle cómo lo harían.

El debate comenzó con 129 diputados y amplia presencia de La Cámpora, pero la ausencia del líder de la agrupación, Máximo Kirchner, quien no bajó al recinto.

Apoyaron la iniciativa la mayoría de las bancadas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, los “Federales” y los partidos provinciales.

Los diputados schiarettistas Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, y Natalia De la Sota votaron afirmativamente.

En tanto, el Frente de Izquierda y los bloques liberales encabezados por José Luis Espert y Javier Milei anunciaron su rechazo.

Carlos Heller sostuvo que “un default sería muchísimo más grave” que acordar con el FMI, y remarcó que “se trata de encontrar la mejor salida a una situación que, tal cual estaba planteada, era de absoluta inviabilidad”.

“Se da hoy una extraña paradoja: hay un Gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido al FMI, pero que recibió una auténtica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar con el organismo para lograr una refinanciación”, aseguró el legislador, que tenía decidido votar a favor “con la nariz tapada”.

Precisó que “tendremos cuatro años y medio de deuda despejada. Y además seguiremos peleando durante esos cuatro años y medio para eliminar las injustas sobretasas que tiene ese crédito con el FMI”.

Agregó que “este es el mejor acuerdo de refinanciación que se pudo conseguir. El rechazo de este acuerdo, que sería el default, nos llevaría a grandes problemas económicos, sociales e institucionales que, estoy convencido, tenemos que evitar a toda costa”.

El titular del bloque de la UCR, Mario Negri, expresó que “nosotros estamos acá para ayudar al país. No para co-gobernar con el oficialismo. Porque miren este recinto: hay zonas bastante raleadas en este recinto. Hay fractura política en el FdT. Si no fuera por JxC hoy se festejaría otro default, otra tragedia para los argentinos”.

Negri señaló, además, que “el presidente (Alberto Fernández) está débil. Tiene una fractura política expuesta, que esperemos no se profundice”.

Paula Oliveto, cercana a Elisa Carrió, afirmó: “Con responsabilidad histórica, le estamos dando al Gobierno la herramienta constitucional necesaria. La Coalición Cívica nunca dio un paso por fuera de la institucionalidad. Queremos que el presidente le entregue la banda a otro presidente en 2023. Pero hasta ese año, háganse cargo de cómo sacar a este país adelante”.

Por su parte, Gutiérrez (Hacemos por Córdoba), dijo que hay que reivindicar este acuerdo logrado pero claramente no estamos de fiesta. El país se alejó del fantasma del default, pero de ninguna manera podemos pensar que hemos resuelto el problema de los argentinos”.

Agregó que “el acuerdo nos evita el abismo, es cierto. Pero vuelvo a decir: si no entendemos de la gravedad y la cantidad de problemas que se vienen encima; si no hay acuerdos en serio como ha habido en otros momentos históricos y en otros países, Argentina no la va a pasar bien”.

El albertista diputado del Frente de Todos, Leandro Santoro, señaló que en la Cámara baja “no se vota si nos gusta o no el FMI y tampoco si nos gusta o no el programa que se acordó con el Fondo”, sino que se decide “si se le dan las herramientas al Gobierno para evitar el default”.

Santoro dijo también que “en 2018 se tomó un préstamo, no generamos confianza y se terminó en un cepo; entonces no es cierto y no es posible pensar que no pagar sea parte de la solución. El responsable de la deuda fue (el expresidente Mauricio) Macri y eso no es mentira”, remarcó, al tiempo que apuntó que “el proceso de endeudamiento se explica solamente si se explica el ‘carry-trade’ o la bicicleta financiera, durante el gobierno de Cambiemos”. Y enfatizó que “nos piden que continuemos con el programa de ajuste fiscal que diseñaron en 2018, y ese no es nuestro camino”.

El radical Facundo Manes fundamentó su apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al sostener que “evitar una nueva crisis en Argentina es una gran responsabilidad. No es momento para el oportunismo. Aislarnos del mundo, generar más pobreza, más dolor, más desigualdad, no es una opción. No es momento para oportunismos, la oposición debe facilitar al Poder Ejecutivo la posibilidad de restructurar la deuda”.

Manes agregó que “no podemos tomar responsabilidad en el programa que el Gobierno negoció con el FMI, no podemos comprometernos a algo que está fuera y que escapa a nuestro control”.

El legislador consideró que “es el oficialismo el que tiene los instrumentos de la política económica” y sostuvo que “el acuerdo con el Fondo evita el default y evita una nueva crisis, pero para nada resuelve los problemas crónicos y estructurales de nuestra nación”.

“Este acuerdo no va a bajar la inflación, ni a reducir el riesgo país, no va a tampoco a resolver el déficit fiscal ni el acceso al crédito; no va a mejorar el empleo ni el salario de la gente, tampoco va a generar la confianza que necesitan las empresas para invertir en Argentina. Este acuerdo es solo un tratamiento sintomático, no es la cura de la enfermedad”, completó.

VER MÁS ARTÍCULOS SOBRE EL ACUERDO CON EL FMI.

Noticia en Desarrollo.

Última actualización: 3:48 del 11/3/2022.