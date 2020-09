Destino NBA: Los New York Knicks se suman a la lista de interesados por Facundo Campazzo

El base cordobés sigue demostrando que esta listo para dar el salto a la mejor liga del mundo. El domingo pasado fue premiado como el jugador más valioso (MVP) de la Supercopa de España, en la victoria sobre el poderoso Barcelona y volvió a llevarse todos los flashes. Ahora, surgió la noticia del interés de los New York Knicks para contar con él en la próxima temporada de la NBA.

Sin embargo, la incertidumbre sobre la fecha de inicio de la temporada 2020/2021, le impide por el momento a Facundo Campazzo avanzar en un posible contrato con alguna de las cuatro franquicias que se mostraron interesadas: Dallas Mavericks, Minessota Timberwolves, San Antonio Spurs y los Knicks.

La noticia del interés de la mítica franquicia neoyorquina surgió luego de que el periodista especializado Marc Berman contestara hace unas semanas la pregunta de un lector sobre la posible llegada de Campazzo al equipo. "Está listo para probar las aguas de la NBA como agente libre a finales de octubre-noviembre. Los Knicks han explorado a Campazzo, necesitan ayuda de un base armador y les gusta su juego", afirmó en el sitio New York Post.

Y agregó: "No está claro si (los Knicks) serán un candidato serio por el jugador de 29 años, pero el suyo es un nombre a tener en cuenta, a la espera de los resultados del borrador de los scouts". En otras palabras, hasta ahora solo están siguiéndolo de cerca y es uno de los posibles candidatos en la agencia libre.

A su vez, el mismo periodista reveló que el nuevo presidente de los Knicks, Leon Rose, se plantea seriamente realizar algunos traspasos para incorporar a Chris Paul al plantel. Recordemos que los Knicks están en un proceso de reconstrucción hace varios años producto de las malas decisiones de los dirigentes, pero con la llegada de Rose a la presidencia y la contratación de Tom Thibodeau como entrenador principal, el proyecto parece ser más serio que en temporadas anteriores.

The Knicks have scouted Facundo Campazzo, per @NYPost_Berman

The Timberwolves, Spurs and Mavericks also have interest in Campazzo. pic.twitter.com/ZEZsLObuIp

— NBA Central (@TheNBACentral) September 14, 2020