Desde el martes comienza la vacunación contra COVID-19 a mayores de 70 años: cómo sacar turno

El Ministerio de Salud de la provincia informó que a partir del próximo martes 23, comenzará la inmunización voluntaria para el grupo de personas mayores de 70 años que se hayan inscripto previamente.

Según la información oficial brindada por la cartera sanitaria, los mayores de 70 años pueden sacar turno ingresando a: https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar.

También pueden hacerlo llamando al 0800-122-1444 y marcando la opción 4.

Los datos que el solicitante de turno debe brindar son los siguientes:

-Seleccionar el sector al cual pertenece;

-Indicar si tiene alguna comorbilidad;

-El departamento y localidad de residencia actual;

-El e-mail y teléfono de contacto.

Para sacar el turno digital deberá contar con “Ciudadano Digital Nivel 1”. ¿Qué significa? Qué deberá generar un usuario y contraseña en el CIDI. El usuario se genera con el CUIT-CUIL. Un tutorial y el trámite se pueden iniciar desde aquí: https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/como-ser

Una vez registrado en https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar ya se considera que la persona se encuentra inscripta para ser vacunado.

EL TURNO lo recibirá a través de una notificación por SMS y email, en el que se le informará sobre el día, lugar y hora donde se le aplicará su vacuna.

Una vez INSCRIPTO no es necesario reinscribirse.

Los que no tienen TURNO tramitado previamente por el CIDI o por teléfono, no deben asistir a un Centro de Vacunación.

El Ministerio de Salud precisó en este sentido que "la persona que no ha recibido notificación del Ministerio de Salud con el respectivo turno no debe asistir a los vacunatorios, dado que no podrá ser inmunizado".

