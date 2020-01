Debut feliz: el "Che" García arrancó con un triunfo agónico ante Boca

El debut de Nestor García parecía negro. San Lorenzo había arrancado sin anotar un punto hasta los siete minutos y dieciseis segundos de partido, pero de a poco el tetracampeón comenzó a despertar. Con un segundo tiempo casi perfecto (43 a 30) logró dar vuelta la historia y ganarle a Boca por 68 a 66 en el Roberto Pando. De esta manera se acerca al líder Gimnasia con un récord de 10 victorias y 3 derrotas.

"Cuando no entra la bola es muy difícil y cuando hoy un equipo la mete es más fácil ocultar errores. En el básquet moderno 11 puntos no es ventaja y de a poquito lo fuimos buscando. Después el segundo tiempo entró la bola, jugamos mejor y defensivamente pusimos ganas para ganar un partido complicado", destacó el "Che" a Basquet Plus.

Sin dudas el cambio de DT cayó bien en el público azulgrana que se acercó masivamente al estadio para demostrar todo su cariño a Nestor García. "Este club creyó en mí y yo veo que los jugadores reaccionaron bien conmigo. Lo de la gente fue espectacular, parecía que hace diez años estaba acá", afirmó el flamante entrenador.

Finalmente, el entrenador azulgrana sacó una conclusión clave y declaró: "Ya vi todo. Tengo que hablar con mis asistentes, jugadores y la gerencias, pero ya vi todo". "Puedo tomar decisiones, no sé si todas, pero sí ya percibí muchísimas cosas", finalizó García.

PERDIÓ LIBERTAD

En el otro partido de anoche en la Liga Nacional, Regatas se llevó de manera contundente el duelo en Corrientes ante Libertad de Sunchales por 92 a 82. Una buena noticia para Atenas que salió del fondo de la tabla con la derrota de los santafecinos y tiene una buena chance esta noche contra Instituto para despegarse.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ. Con tu membresía, podrás participar de beneficios exclusivos para SOCIOS. Juntos podemos hacer más y mejor periodismo.

--