Dante Rossi: “Hay que refundar la coalición en Córdoba”

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR), llamó a “refundar la coalición en Córdoba. La UCR no puede compartir un espacio político con los que creen que se puede ajustar a costa de jubilados, la clase media y la educación pública”, en referencia al gobierno nacional de Javier Milei.

Rossi y el legislador provincial, Sebastián Peralta (UCR) estuvieron en la Ciudad de Cruz del Eje, donde mantuvieron una reunión con el Centro Comercial, para luego participar de una charla debate en la Casa Radical. Estuvieron entre otros, el intendente municipal Renato Raschetti, el presidente de la UCR, Gustavo Leonetti, el concejal Marcelo Sanchez, y la ex concejal Yanina Pérez.

Rossi expresó que la UCR debe definir claramente a quienes representamos, y prepararse para construir una nueva alternativa en la argentina, que debe comenzar con la elección de medio término de 2025. “La UCR no tiene nada que ver con un gobierno insensible, que reduce la alícuota de bienes personales para las grandes fortunas, pero que retacea fondos para la educación y para nuestros jubilados”, dijo el legislador radical.

“El ajuste y el déficit no se pueden conseguir sobre la base de someter al hambre al 55 % de los argentinos. La conformación de la lista de Diputados Nacionales de la UCR para el 2025 debe expresar claramente que rechazamos cualquier alineamiento con el gobierno del presidente Milei, y que nos preparamos para demostrar que se puede gobernar con más sensibilidad”, expresó.

Siguió diciendo que “en Córdoba hay que armar una nueva colación, que se construya sobre la base de coincidencias políticas y de valores, y no amontonando nombres. La UCR cordobesa no puede compartir una alianza con los que no creen en la justicia social, o los que piensan que el ajuste debe hacerse sobre los hombros de los jubilados, la clase media y recortando fondos para garantizar la educación pública”.

Luego apuntó que “sobre esa base política sólida vamos a llegar al gobierno en la Provincia, para terminar con un ciclo de 28 años de peronismo en Córdoba. Los cordobeses deben ver coherencia: nuestra propuesta para gobernar la provincia no puede hacerse con los que creen que el camino es un estado que se desentienda de sus funciones básicas”.

