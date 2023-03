Daniele duro con Llaryora en el inicio de un nuevo conflicto: “Es el primero que nos quiere cagar”

El secretario General del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Rubén Daniele, afirmó este jueves que “no me voy a agarrar con tal o cual funcionario, acá, el jefe de estos malandras, se llama (Martín) Llaryora (intendente de la ciudad de Córdoba). Él es el responsable de todo lo que pasa en la Municipalidad. Él es el que tiene que decirles a todos sus funcionarios que se pongan a la altura de las circunstancias. Y si no quieren o no pueden, que lo digan. Esto que les voy a decir, es personal: Yo creo que Llaryora es el primero que nos quiere cagar. Él les dice ‘dales esto’, ‘sacales aquello’. Por ahí viene la mano”.

Sin anestesia, Daniele protagonizó, fiel a su estilo, la primera asamblea sectorial del SUOEM para reclamar por el pago de bonificaciones, títulos y otros ítems adeudados por el Departamento Ejecutivo. Según la información del gremio, son más de 3 mil trabajadores los que tienen reclamos pendientes, algunos de ellos desde hace más de siete años. Ovacionado varias veces, la primera asamblea sectorial reunió a trabajadores de Áreas Operativas y Ambiente dentro de un galpón con techo de chapa, que los cubrió de la intensa lluvia que cayó sobre la Capital provincial.

Según el cronograma anunciado, las próximas serán las siguientes:

– Martes 28/03: Asamblea Sectorial de Áreas Administrativas, Educación y Nivel Inicial, desde las 11:00, en 27 de Abril 784.

– Jueves 30/03: Asamblea Sectorial de Áreas de Salud y todos los CPC, 10:30 en Oncativo 50.

Se trata del inicio formal de un nuevo conflicto a causa de la falta de respuesta administrativa y económica del municipio a estos reclamos de los trabajadores municipales.

Advirtió, en ese sentido, que “ya tenemos experiencia. Olvídense de las elecciones. Olvídense. Para charlar o tomar un café, háganlo, pero nosotros tenemos que fijar nuestros objetivos y nuestra acción, importándonos un carajo quién esté adelante, sea el intendente que esté en funciones, sea el intendente electo o sea el nuevo intendente. El gremio no va a levantar la pata del acelerador pase lo que pase, porque empezamos hoy y no paramos hasta que tengamos las respuestas que queremos”.

Luego, siguió describiendo la situación general y lo que debe hacer un sindicato: “No me importa un ocote quien va a ser el próximo intendente. ¿Saben por qué? Porque la experiencia nos dice que cuando llegan, empiezan a ver qué pueden hacer, donde pueden tocar algo. Todos los intendentes”.

Y agregó: “En lo particular no me interesa y mucho menos hoy. Esta es la primera asamblea sectorial que hacemos y vamos a hacer dos más. Es para aclarar, para reafirmar ideas y conceptos. En ese sentido, lo primero que les digo es que cuando vamos por todo, todo es todo. Si alguien me dice, ‘a mí deben el título’, vamos por el título. Si alguien me dice, ‘a mí me deben la bonificación’, vamos por la bonificación. Si alguien me dice, ‘a mí me deben un reconocimiento de servicio’, vamos por el reconocimiento de servicio. Todo”.

Más adelante apuntó a la gestión municipal: “Ellos saben que están gastando mucha plata, así que no vengan a llorar. Algunos de ustedes preguntan ¿Y cómo está la mano? Tuvimos una reunión, nos pusimos firmes, les dijimos que había mala fe, pero también les dijimos, ¿quieren arreglar? ¿Tienen problemas de plata? Dígannos, podemos arreglar en cuotas, pero empiecen a pagar porque nos están debiendo mucho. Hay casos de 4, 5, 6, 7 y más años”.

Respecto de la falta de acuerdo, disparó: “No me voy a agarrar con tal o cual funcionario, acá el jefe de estos malandras se llama (Martín) Llaryora. Él es el responsable de todo lo que pasa en la Municipalidad”.

El líder del SUOEM preguntó después: ¿Ustedes se acuerdan que había una Dirección de personal? Bueno, tenía problemas, pero ahora los quilombos son 15 veces, 100 veces más grandes. Todos los meses hay problemas, las cosas mal liquidadas. Mucho más graves que cuando vinieron ellos”.

Sobre ese punto, denunció que “hay como tres empresas metidas ahí (en Personal). O sea, que estamos peor que antes y tirando mucha plata. Tirar mucha plata sin un justificativo es lo que vamos a preguntar nosotros. No tengo cómo hacer la denuncia penal, pero sí vamos a decir lo que está pasando. Ese es el nivel de las acciones que vamos a ir haciendo, no les vamos a dejar pasar ni una. Ya se lo dijimos a un funcionario: ‘Ustedes no puede hacer lo que quieran; y si lo hacen, traten de que no los veamos porque nosotros vamos a salir a preguntar por qué. Y si nos toca a nosotros, vamos a ir a fondo, en lo gremial y en lo legal”.

Puntualizó que “ese es el nivel de respuesta que pensamos dar a este Departamento Ejecutivo porque han demostrado indiferencia con los trabajadores. Uno cree que hay momentos en que nos tienen un poco de bronca o envidia. Ellos vienen con un objetivo y lo quieren cumplir. Tienen un mandato de hacernos cagar y nosotros vamos a defendernos a como de lugar. No puede ser que muchos funcionarios hagan lo que se les canta los huevos. No les calentaba la municipalidad y menos les va a calentar ahora que no saben si van a seguir o se van a ir. Están en cualquiera, pero nosotros queremos seguir acá, vamos a seguir, así que tenemos que defender a la municipalidad porque es nuestro laburo”.

Daniele cerró la asamblea con una advertencia: “Si a (Germán) Kammerath (intendente entre 1999 y 2003) le pudimos pelear cuatro años, pregunto… ¿Nos cagamos para pelearle 4 o 5 años a estos? Pongamosnos las pilas, porque empezamos desde hoy, porque empezamos con una lucha para 4 o 5 años frente a este Ejecutivo para que nos de todas las respuestas que hagan falta”.