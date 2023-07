Cuba: Las reservas de la Revolución

LA HABANA

Cuando uno viaja a Cuba con un interés de conocer la marcha de la revolución, la verdadera situación de la isla, que ha sido hasta hoy para mucho de nosotros un faro que iluminó el camino de la militancia y la utopía, no ve nada con ojos de turista. Agudiza los ojos, sintoniza los oídos, conversa con la gente, se hace preguntas y busca respuestas. Está dispuesto a verificar o desmentir lo que de la revolución se dice, a partir de la propia experiencia. Los comentarios previos como “está difícil la situación”; “Cuba necesita de la ayuda y la solidaridad internacional”; “El bloqueo criminal de los EEUU es la causa de todos los males”; “Falta esto y esto otro”; “llevá medicamentos”; etc. etc. nos hacen estar advertidos de que vamos a encontrarnos con una revolución en problemas.

Al llegar a La Habana, la primera impresión que se observa es la diferencia social, no compatible con la idea de igualdad que pregona el socialismo. Es evidente que hay quienes viven mejor que otros, que tienen acceso a bienes y servicios, ya sea porque tienen acceso al dólar –bien sacralizado en una economía bimonetaria y que en buena medida escapa al control del estado- o porque por vinculaciones con algún funcionario de gobierno gozan de algunos privilegios que el resto de los cubanos no tienen. Autos de alta gama contrastan con los viejos Lada rusos o modelos de varias marcas de mediados de siglo pasado o las vestimentas y hasta la presencia física de los cubanos de barrios populares con los de El Vedado o Miramar, e inclusive las diferencias urbanísticas y las condiciones de las viviendas. Hay algunos sitios de la ciudad donde la conservación de la limpieza no parece ser preocupación del Estado ni de los propios ciudadanos.

La otra cuestión impactante, para quién, como este cronista, ha conocido la Cuba de varias décadas atrás, es la cantidad de comercios particulares que abundan, de una importante cantidad de rubros, incluyendo los electrónicos. También los anuncios sobre diversas actividades mercantiles y la menor presencia –al menos con respecto a aquellos años- de la propaganda revolucionaria y las consignas exaltando el compromiso y la moral socialista. Y por supuesto no faltan los que te cambian divisas en la calle, en los hospedajes o en casas particulares al doble o más que al valor oficial. Si uno anda con el oído atento, escuchará por donde camine –los cubanos en general son extrovertidos y hablan en voz alta, y frecuentemente se comunican de vereda a vereda o hasta de una cuadra a la otra- conceptos como “ellos y nosotros”, donde ellos son el gobierno o los comunistas; “este país va a la deriva”; “con el salario no se puede comprar lo necesario para vivir”; “las bodegas están desabastecidas” ; “si uno no les da unos pesos, los funcionarios no agilizan sus trámites” o “el sistema está bien pero haría falta otro partido así uno puede elegir” y así podemos seguir enumerando el rosario de quejas y malestares que se expresan en las calles o en los bares.

Esta situación también la reconocen los funcionarios, algunos criticando a “funcionarios que no funcionan” –parafraseando a Cristina Fernández de Kirchner- y otros como Yara, militante comunista y encargada de la sección Argentina del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que cuenta sobre la nueva situación que abrió el advenimiento de las MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), iniciativa que promovió por ley el gobierno de Miguel Díaz Canel, a mediados del año 2021 y que el Estado todavía no puede encontrarle la vuelta para regularlas. Esas empresas que pueden tener según la ley hasta cien empleados, tienen la posibilidad que no tiene el Estado cubano, por el bloqueo, de importar en forma directa productos– que obviamente la mayoría pasa por el control del Estado cobrándole los impuestos correspondientes- a los que luego fijan los precios, en muchos casos abusivos, y que sustentan el fenómeno inflacionario desconocido años atrás. Si bien han logrado hacer llegar a los cubanos productos y servicios que el Estado no podía, han llevado el costo de la canasta familiar a niveles que solo quien se hace de dólares por la forma que sea, puede cubrir. Como alternativa de control y captura de las remesas de divisas del exterior convive como medio de pago la tarjeta MLC (Moneda Libremente Convertible) que sirve para abonar en diversos comercios a precios dolarizados levemente inferiores a los del mercado, pero que necesita de un depósito previo de divisas en los bancos cubanos. Esta situación ha generado maniobras de compra venta elevando los precios en las empresas particulares y en consecuencia aportando su cuota al proceso inflacionario. El tráfico de divisas ha generado una fuerte economía en negro y sus consecuencias en los hábitos de una buena parte de la población: el afán de lucro, la cultura del sálvese quien pueda, y la vocación de perseguir el dólar (o el Euro) de cualquier manera y de hecho una nueva generación de ricos en relación a la masa de los cubanos.

“¿Dónde está el socialismo y la igualdad social?, ¿dónde está la presencia y la acción de los comités del partido, las organizaciones populares y los Comité de Defensa de la Revolución? preguntamos a Yara y seguimos jeringueando: “Las empresas privadas, están explotando trabajadores, están extrayéndoles plusvalía y acrecentando sus capitales con esas prácticas, ¿adónde va la revolución?” La funcionaria, se agita, habla con pasión, se desespera y reconoce sentirse impotente y furiosa a veces, ante la aparición de estas nuevas conductas económicas y sociales y pone su acento en la necesidad de regular esas actividades, se lamenta de las manifestaciones de falta de compromiso y confía en el abordaje que sobre estos temas hará el próximo congreso del Partido Comunista a reunirse en octubre.

Hasta aquí el sabor agridulce que nos deja La Habana.

SANTIAGO DE CUBA, LA CIUDAD HÉROE

De la Habana a Santiago, no solo hay ochocientos sesenta y tantos kilómetros, sino una diferencia sustancial: uno empieza a olfatear que puede encontrar aquí la pista de la revolución. Por empezar se encuentra con una ciudad limpia, ordenada, donde las paredes y los carteles hablan de compromiso revolucionario y abundan las imágenes de Fidel, Raúl, Camilo y el Che y también la presencia de las organizaciones partidarias y de masas que son más evidentes. En una de las paredes que da a la peatonal que va de la Plaza de Marte a la Alameda, un texto ilustra, sin dejar dudas, el espíritu del santiaguero: “Si descubres una calle por donde no haya pasado nunca un héroe puedes decir entonces que Santiago no existe”. En las calles, las gentes también se quejan, pero menos que en La Habana, hay más alegría y compromiso. Se discute si su cuadra está limpia y se recrimina al que no lo hace; un empleado recrimina a otro por no cumplir con la obligación de apagar las luces entre once y una para ahorrar electricidad; la gente embandera sus casas con la bandera cubana y la del 26 de julio y abundan los carteles, algunos hechos a manos en rústicos cartones celebrando el 70 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos María Céspedes de Bayamo, el Dia Nacional de la Rebeldía. Es distinta la sensación que se tiene en Santiago y no es porque no tengan los mismos problemas que en La Habana. Tal vez en estos días, de fiesta – entre el 3 y el 9 de julio se llevó a cabo la Fiesta del Caribe o Fiesta del Fuego, con cuatrocientas delegaciones invitadas, desfiles de comparsas y actividades culturales de diversos tipos– las dificultades se dejan a un lado. El pueblo se viste con sus mejores galas, participan de los eventos y disfruta. Se ve un pueblo feliz. Pero independientemente de estos días festivos que cambian el ánimo de la gente, no son pocos los que dicen orgullosos, “somos un pueblo fuerte, que resiste, que se sobrepone a las adversidades, está en el ADN de los cubanos”.

El responsable principal de la fiesta es Orlando Vergéz, director de La Casa del Caribe. No le escapa a reconocer la realidad desalentadora conque nos encontramos al llegar. “Con la muerte de Fidel se acabó la etapa heroica que alimentaba el patriotismo y el sacrificio por la revolución y no han surgido otros liderazgos como el de él (…) Estos problemas que tenemos se pueden resolver; si bien el bloqueo es el principal obstáculo contra el desarrollo, lo usa a menudo cierta burocracia, para justificar la falta de algunos resultados debidos a la ineficiencia y la corrupción”.

Cuando se le plantea la duda sobre si esa nueva camada de propietarios y patrones privados que están apareciendo no van a constituir una clase burguesa con apetencias de reclamar un viraje hacia el capitalismo, se encoje de hombros, pone cara de incertidumbre y agrega para certificar que ese puede ser un rumbo posible que “yo viví la Perestroika porque estaba en la Unión Soviética cuando todo se vino abajo”.

Como prueba del combate que cree necesario dar contra esas lacras nos proporciona un ejemplar de una reedición del ensayo de Joel James Figarola “Vergüenza o dinero” (1) –editado bajo responsabilidad de la Casa del Caribe– escrito en 1996, en pleno período especial y que el funcionario estima tiene plena vigencia en la actualidad. Nos informa, que solo se han impreso seiscientos ejemplares, porque “no es fácil publicar en Cuba”, pero que uno de ellos entregó personalmente al propio Diaz Canel.

El ensayo desde una perspectiva revolucionaria y socialista es un desgarrador grito a superar los errores de la revolución y sus resultados en la moral y el sentido común de los cubanos; hace un llamado a superar esos obstáculos para salvar la revolución y propone una serie de medidas que a veintisiete años de formuladas hoy aparecen como imprescindibles. Dice James en algunos de sus pasajes: “¿Dónde se esconden los gérmenes que hacen posible y, aun diría, que hasta obligada la recurrencia de nuestros males? ¿En cuáles honduras de nuestra personalidad histórica, de nuestro tejido social, de nuestro inconsciente colectivo se agazapan, como inadvertidamente durante prolongadas etapas, para luego saltar alevosamente la corrupción, el atropello, la autoridad envanecida, el nepotismo, el amiguismo, el beneficio personal, a ultranza y sus congéneres cercanos e inevitables, el divisionismo, el intervencionismo y el anexionismo? “En la medida en que seamos conscientes de que los riesgos de quiebra de la revolución comienzan en la corrupción y terminan en la anexión, estaremos en el sentido de la creación de los anticuerpos necesarios para nuestra propia defensa, en el sentido de «vergüenza contra dinero». (…) “Vergüenza contra dinero, es buscar la eficiencia de la sociedad cubana en todos los órdenes y a toda costa, es no cejar en la búsqueda de nuestras soluciones a nuestros problemas, centralmente en nuestras potencialidades internas, sin esperar reyes magos de afuera que vengan a traernos regalos salvadores; es exigir que el ascenso social se ajuste a los méritos sociales y no a la docilidad, al oportunismo o al halago; es tornar conciencia cabal de que la producción debe preceder al consumo, de que el trabajo debe ser antes que el descanso, que la vida es creación y que realmente dar es más importante que recibir. Vergüenza contra dinero, entre nosotros hoy se contiene en la definición mayor de Patria o muerte”.

La reedición de este ensayo es un llamado a discutir en Cuba estas cosas. Es un llamado al combate.

LA X ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR

Si bien uno encuentra en Santiago y en su gente una actitud comprometida, la revolución flotando en el aire y una actitud combativa de no barrer la mugre debajo de la alfombra, ha sido la posibilidad de asistir a un debate histórico como el que se dio en la sesión inicial de la X asamblea nacional del poder popular, la que definitivamente a uno le hace decir por aquí pasa la cosa.

En primer lugar, hay que decir que dicha asamblea es el máximo organismo de gobierno y sus 470 diputados son delegados electos desde las bases, desde los municipios, desde las organizaciones de masas, que no cobran un peso por sus funciones y siguen realizando sus actividades regulares, ya sea estudio o trabajo, que tienen obligación de estar en contacto directo con sus bases e inclusive participar en las asambleas municipales del poder popular de donde surgieron. (2) Su composición mayoritariamente femenina y con un alto porcentaje de jóvenes de entre 21 y 30 años, incluye campesinos, estudiantes, profesionales de la salud y la educación, científicos, trabajadores de empresas estatales y muchos más. Es responsable de elegir al Presidente y Vicepresidente de la Nación y al Consejo de Estado y se reúne dos veces al año en forma ordinaria para tratar leyes y acuerdos sobre asuntos de fondo.

Esta X asamblea al decir de Miguel Díaz Canel es la mejor y más representativa de todas hasta el presente y mostró a este cronista, que tiene alguna experiencia parlamentaria, la mayor expresión crítica, autocrítica y democrática que haya podido presenciar. Aquí no se hicieron discursos para la tribuna, para trabajo de los taquígrafos, para hablar sobre asuntos previamente cocinados en comisiones. Que sí lo fueron, pero antes discutidos por miles de involucrados en las organizaciones del poder popular, y luego también discutidos en la asamblea llevando cada diputado opinante la realidad de su sector al seno del cuerpo e incorporando aportes y sugerencias a los textos propuestos.

En esta sesión inaugural se trataron temas fundamentales y de carácter estratégico: La ley de niñez, adolescencia y juventud; el acuerdo sobre las responsabilidades de los diputados y su relación con las bases, el acuerdo sobre la aplicación de la ley de soberanía alimentaria, la ley penal militar y el informe del presupuesto, entre otros muchos temas.

Los debates fueron intensos, punzantes y sin eufemismos. Fueron muchos los oradores y nadie se guardó nada, ni críticas, ni los reclamos de sus bases, ni aportes y sugerencias y curiosamente se hicieron pocas alusiones al bloqueo, más bien los informes que fundamentaron los proyectos y las propias intervenciones apuntaron directamente a encontrar en qué se falló, cuáles son las cosas a corregir, qué actitudes y responsabilidades conspiraron para alcanzar los resultados esperados. Así de crudos y exigentes fueron los informes de Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura; Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios igual que las intervenciones de Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea, de los demás funcionarios informantes y del propio Díaz Canel, al cierre de las sesiones.

En la clausura el presidente cubano hizo un riguroso balance de los problemas que se expusieron en la asamblea, que exime de sospechas a la hora de poner en la balanza las miradas críticas iniciales sobre la realidad cubana de este cronista. El presidente fue enfático al afirmar “hemos tenido una buena Asamblea, incluyendo el llamado a poner nombre y apellido, causas y posibles soluciones a nuestros problemas; que no tienen que ver con el bloqueo, o que refuerzan el omnipresente bloqueo por inacción, apatía, insensibilidad, incapacidad o por simple cansancio y falta de fe en que será posible vencer las dificultades (…) Esta sesión tiene como mérito abordar con sentido de la urgencia los problemas de nuestra cotidianidad como la producción de alimentos, la creciente inflación, los precios abusivos, la generación eléctrica; y lo hemos hecho sin abandonar asuntos pendientes de carácter estratégico como la Política del Estado para atención a la niñez, la adolescencia y la juventud, o la Ley del Código Penal Militar (…) una discusión transparente, con toda la crudeza que reclama en el momento nuestro pueblo, es expresión de conocimiento de la realidad y de nuestra preocupación y voluntad por perfeccionar la sociedad, conscientes de que la prosperidad y la mayor justicia social por la que luchamos serían imposibles en una sociedad vaciada de valores (…) las manifestaciones de delito, indisciplina social y corrupción atentan contra lo más sagrado del proceso de construcción socialista, en tanto profundizan las indeseables desigualdades sociales y afectan la seguridad ciudadana, uno de los pilares del socialismo. El Estado y el Gobierno cubano no pueden vivir de espaldas al incremento de actividades ilícitas, que se establecen como una economía paralela sumergida, que penetra como un cáncer en el tejido social hasta destruirlo. Aquí hemos discutido el tema ampliamente y hemos expresado enérgico rechazo a las manifestaciones de indisciplina y delito. Ahora queda lo más importante: actuar con rigor, articulando toda la fuerza revolucionaria con la dirección del Partido, el sistema institucional, las organizaciones de masas y de la sociedad civil y nuestras instituciones armadas, junto al pueblo. Solo así podremos enfrentar adecuadamente la evasión fiscal, el mercado ilegal de divisas, la especulación, la corrupción, la vagancia, la pillería, la burocracia, la mentira, la vulgaridad, la indecencia, en fin, la molestia que ocasionan los comportamientos antisociales.

Finalmente le dedicó una frase a los gringos: “Sepan, señores imperialistas, que no les tenemos absolutamente ningún miedo. Patria o Muerte, ¡Venceremos!”

(El discurso completo aquí)

LAS RESERVAS DE LA REVOLUCIÓN

En este punto este cronista encontró lo que buscaba: dónde se expresa hoy la revolución socialista cubana y donde está su vanguardia y su reserva. Y está ahí, en el reconocimiento de los problemas por parte de su presidente y los ministros y de su convicción en que van a ser superados, pero esencialmente en esa formidable representación plural del pueblo cubano y especialmente en esos jóvenes comprometidos que son el reaseguro de continuidad del proceso revolucionario; en la capacidad crítica y autocrítica que no se esconde detrás de consignas fáciles y excusas paralizantes; en esa autoexigencia de ser más rigurosos, más disciplinados; de ser los voceros de todo el pueblo cubano y no solo de los comunistas y de redoblar la militancia en la base fortaleciendo las organizaciones de poder popular. Y esta asamblea representa a la inmensa mayoría del pueblo cubano, que la votó libremente, dejando en evidencia que los que sustentan la idea de “ellos y nosotros” son una minoría para consumo del turista descomprometido, mal que le pese a Fito Paez.

Pese a los problemas, los cubanos gozan de buena salud, tienen elevados niveles de educación y cultura, el deporte tiene un lugar destacado en sus vidas, no existen niños ni viejos viviendo en las calles y es el país más seguro del mundo. Este cronista se va con la convicción de que la Revolución está viva, que el reclamo de “vergüenza o dinero» que llevó a Eduardo Chibas y Ribas (3) a su inmolación y que rescató Joel James en su ensayo, ha encontrado un terreno fértil para que triunfe la vergüenza sobre el dinero y para que Cuba siga siendo el faro que alumbre a las nuevas generaciones en la lucha por una nueva humanidad.

NOTAS:

(1).https://www.caribbeannewsdigital.com/es/noticia/joel-james-un-gigante-de-la-cultura-popular-tradicional

En otro pasaje de su ensayo James dice: «“No parece que (el imperialismo) en el terreno de las armas cifren hoy sus mayores posibilidades de éxito, como tampoco (…) que puedan derrotarnos en el campo de las ideas. Con cañonazos de dólares y ofrecimientos nada abstractos de buen vivir creen en la actualidad que pueden hacer volver a Cuba a un estadio equivalente al prerrevolucionario, con el agravante de que en esta ocasión el regreso sería tanto más dañino cuanto se presentaría como un resultado natural de la propia evolución de la revolución (…) y debemos reconocer que no pudiera faltarles razón a los imperialistas; en las obligadas circunstancias de las inversiones mixtas, de un turismo muchas veces acríticamente promocionado y conducido de búsqueda, como a la desesperada, de posibles soluciones económicas en el exterior sin quizás haber agotado importantes vías de autosatisfacción interna, pueden aparecer fallas en los mecanismos de control- adicionalmente acrecentadas por una estructuración institucional aun no ajustada a ellos como la nuestra – grietas por donde se filtran los ingresos, opciones no autorizadas de apropiación individual. En todas partes hay gente vendible y comprable y entre nosotros también” “Es muy malo que existan personas capaces de ser sobornadas y de corromperse. Y contra esas inclinaciones se requieren una celosa actitud pública de vigilancia y condena (…) Pero mucho peor es que vaya fomentándose en la sociedad cubana actual, que vaya acrecentándose de manera casi inadvertida – y muchas veces porque no se quiere advertir – una actitud anormal hacia la manera de adquirir dinero a expensas de otros, un funesto pragmatismo que justifica los métodos para la obtención de dinero a toda costa, siempre que sea efectivamente obtenido: un impensado deslumbramiento ante el dólar que está convirtiendo a esta moneda en un verdadero fetiche para la gente común y corriente. Estos desajustes pueden llegar a ser una verdadera desgracia nacional (…) Si los que tienen dólares son ciudadanos de primera clase y si el dólar todo lo puede, los ciudadanos del imperio son ciudadanos por excelencia y el imperio todo lo puede. Más claro axioma anexionista no puede existir”.

(2) Sobre la democracia cubana y su mecanismo electoral ver una nota nuestra de enero de 2008: https://eledil-utopicon.blogspot.com/2008/01/cuba-la-mejor-democracia-del-mundo.html

(3)Eduardo Chibás fue el fundador del Partido del Pueblo Cubano luego Partido Ortodoxo, donde militó Fidel Castro. Tenía como lemas «Vergüenza contra dinero» y «Prometemos no robar» y como símbolo una escoba que barría todos los males de un estado corrupto: https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Chib%C3%A1s

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.