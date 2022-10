Cristina Fernández: “Es probable que Revolución Federal haya participado del intento de atentado”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que “es probable” que Revolución Federal o algunos de sus miembros hayan participado del intento de atentado en su contra perpetrado el 1° de septiembre.

Así surge del escrito presentado el pasado lunes 17 por los abogados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, con el que solicitaron (y lograron) que sea tenida por querellante en la causa en la que se investiga a Revolución Federal.

“Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra”, sostuvo la dos veces Presidenta en el escrito que sus abogados le presentaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

En el texto de 7 páginas al que Télam tuvo acceso, los letrados enumeraron una serie de eventos violentos de los que participó la organización autodenominada Revolución Federal, a la vez que recordaron que en sus respectivos perfiles de redes sociales los referentes de ese espacio proponían consignas como “Bala a los kirchneristas” o “Haga patria, persiga al kirchnerismo”.

La vicepresidenta recordó en el escrito que “solo cinco días antes del atentado” que sufrió en la puerta de su casa, Revolución Federal realizó una charla vía Twitter en la que uno de sus dirigentes, Jonathan Morel, hacía referencia a la posibilidad de infiltrarse entre los manifestantes que habían ido a brindarle su apoyo.

Esa información fue incorporada al expediente por medio de una presentación que hizo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la que se puede escuchar a una persona, que se presume es Morel, que dice: “Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje”.

“Pero yo te juro. si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia”, continuaba esa persona en la conversación realizada por Twitter Space.

Tras repasar los actos violentos y las expresiones de Revolución Federal, la Vicepresidenta sostuvo que encuentra “probable” que Fernando André Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los dos procesados como coautores del intento de magnicidio, tuvieran vínculos con Revolución Federal.

“Es altamente probable, entonces, que estas dos personas, procesadas por atentar en mi contra, formaran parte o tuviesen vínculos directos con Revolución Federal. Como vimos, no sólo participaron en marchas de la organización, sino que esta compartió declaraciones de Sabag Montiel y de Uliarte”, sostuvo.

“Esto nos lleva a la necesaria conclusión de que es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de asesinato en mi contra”, continuó la exmandataria.

“Respecto de los hechos conocidos públicamente, es también alarmante la probable financiación de este grupo violento, que quería acabar con mi vida, por parte de personas pertenecientes a la oposición al gobierno del que formo parte”, sostuvo la expresidenta en referencia a la información que indica que Jonathan Morel cobró cifras millonarias de la firma Caputo Hermanos por supuestos trabajos de carpintería.

Caputo Hermanos, empresa de familiares del exministro del gobierno de Cambiemos Luis Caputo, realizó ayer una presentación espontánea en el expediente para ponerse a disposición de la justicia y presentar documentos que acreditaran que los trabajos de carpintería fueron realizados y entregados.

> Con información de TÉLAM.

