Crimen de Susana Montoya: Repudio de la diputada entrerriana Blanca Osuna

La diputada nacional, Blanca Osuna (Unión por la Patria, Entre Ríos), repudió el crimen de Susana Montoya, esposa de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario de la policía de Córdoba y militante del ERP, secuestrado, asesinado y desaparecido el 25 de septiembre de 1979, durante la última dictadura cívico militar; y madre del integrante del organismo de DD.HH., Hijos Córdoba, Fernando Albareda.

La legisladora entrerriana expresó que “no puede considerarse la trascendencia del asesinato de Susana Montoya, precedido por amenazas a la familia Albareda, sin señalar que sucede en un contexto donde desde el propio oficialismo (nacional) alienta el resurgir de prácticas de intimidación y terror que creíamos superadas”.

Apunta que “en ese marco están las visitas de diputados a genocidas, la voluntad de atenuar las condenas por delitos de Lesa Humanidad, la inconsistencia de la investigación por el intento de magnicidio contra la ex Presidenta de la Nación y la correspondiente complicidad de quienes hoy son funcionarios de Ejecutivo Nacional”.

Osuna afirma que “el crimen de Susana Montoya no puede quedar impune ya que de ello depende la credibilidad de las instituciones públicas de la Nación”.

Exige, luego, “a las autoridades de la Nación y de la Provincia de Córdoba que dispongan todos los recursos necesarios para esclarecer este crimen con la mayor celeridad. Asimismo, demando protección inmediata para Fernando Albareda y su familia, quienes han sido víctimas de amenazas. La seguridad de quienes defienden los derechos humanos y la memoria histórica debe ser una prioridad absoluta”.

Por último, manifiesta que “es un ataque contra la democracia misma. No podemos permitir que el miedo y la violencia silencien las voces que claman por Justicia. El “Nunca Más” no es sólo una frase, es un mandato que el estado y los ciudadanos debemos honrar para que la impunidad no tenga ningún tipo de lugar jamás”.

