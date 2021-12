Covid-19 en fiestas de egresados: 94 casos confirmados y más de 800 aislados por probable contagio con la variante Ómicron

Con las horas crece la cantidad de casos confirmados de Covid-19 en fiestas de egresados, after y reuniones de estudiantes ocurridas desde el martes pasado. El Ministerio de Salud de la provincia informó que son 94 los contagios confirmados y que las personas aisladas rondan las 800. El ministro de Salud cordobés, Diego Cardozo, apuntó que es “altamente probable” de que se trate de la variante Ómicron, pero aún resta la confirmación del Instituto Malbrán.

El caso índice es una joven que regresó de Estados Unidos. Según la investigación epidemiológica, es hermana de uno de los alumnos que hacía su colación y egreso del secundario.

“Sólo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con variante Ómicron. Desde Malbrán nos anticipan que, al igual que en el caso del brote en Colonia Caroya y Jesús María, es casi seguro que se ratifique en sus pruebas”, expresó Cardozo en declaraciones a distintos medios de comunicación.

Por ese motivo es que Cardozo insistió en la necesidad de que se reconsidere el protocolo para viajeros que tiene la Nación que sólo exige cuarentenas para quienes tengan un paso por Sudáfrica, el primer lugar donde se detectó la circulación de Ómicron. Los casos cero en la provincia provenían de Dubai y Estados Unidos, por lo que se amplía el abanico de destinos en los que existe presencia del virus. La cartera sanitaria propone sumar a las medidas actuales, una cuarentena de cuatro días –tiempo medio en el que se manifiestan los síntomas- para evitar brotes como los producidos en territorio cordobés.

Además de esta medida, la Provincia insiste en reforzar la vacunación, incrementar los testeos y mantener el uso de barbijo, incluso al aire libre. “Es impresionante la velocidad de transmisión de esta variante, no la habíamos visto con Delta. Nos asusta. En cuestión de horas hemos tenido 90 casos”, remarcó Cardozo.

Por su parte, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, había precisado a Cadena 3 que se habían activado todos los protocolos correspondientes en materia sanitaria, tras los contagios en fiestas de egresados. “Se está trabajando con cada uno de estos grupos para poder aislar rápidamente y seguir testeando” y reconoció que “la situación es preocupante. Si bien en la provincia tenemos aún una baja ocupación de camas, y el número de casos sigue siendo bajo a pesar del incremento de los últimos días, basta con ver lo que está pasando en otras partes del mundo”. Barbás afirmó en ese sentido, que “no hay que relajarse, la pandemia no ha terminado”.

Cabe acotar que los colegios afectados por el brote son el Instituto Inmaculado Corazón de María Adoratrices, la Escuelas Pías, el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y el San Ramón Nonato. Las cuatro instituciones educativas debieron suspender las actividades presenciales, a la par que Salud inició un rastreo epidemiológico. Los contagios se iniciaron el martes pasado y se fueron expandiendo a través de los encuentros en los que participaron los infectados. La primera fiesta habría sido la de egresados del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, el martes pasado. A partir de allí tomó cuerpo el brote más importante del país hasta el momento.

—