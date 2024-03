Córdoba: Presentan un proyecto para eliminar el diferimiento en el pago a jubilados

Los Legisladores de Bloque Juntos por el Cambio (JxC), Dante Rossi, Brenda Austin, Alejandra Ferrero, Inés Contrera, Walter Gispert, Alfredo Nigro, Sebastian Peralta, Oscar Saliba y Ariela Szpanin, presentaron un proyecto de ley para eliminar el diferimiento en el pago de los aumentos a los jubilados de la Provincia de Córdoba. El planteo se produce luego de que el Gobierno difundiera una resolución donde deja sin diferimiento a sólo el 5% de los jubilados provinciales. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.

Puntualmente, proponen “la modificación del artículo 51 de la Ley 8024 (texto según ley 10.694), para dejar atrás este mecanismo que había sido aprobado en medio de la pandemia” por el gobierno provincial.

El nuevo texto expresa que “El reajuste de los beneficios tendrá efecto de inmediato, con los haberes correspondientes al mes siguiente al de su determinación”.

Dicen los legisladores de JxC que “el Gobierno le ha metido la mano en los bolsillos de los jubilados en reiteradas oportunidades. La ley 10.330, que fuera sancionada el 23 de diciembre de 2015, dejaba atrás la conquista del 82% móvil, haciendo perder a los beneficiarios cordobeses casi 11 puntos en sus haberes”.

Luego, en mayo de 2020 se aprobó, “con una metodología similar, un nuevo ajuste en el sistema previsional. Así, el haber de la jubilación ordinaria pasó a calcularse como el 82% del promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones mensuales brutas, deducido el aporte personal jubilatorio que en cada caso corresponda. En definitiva, lo que se resolvió es volver a bajar las jubilaciones, colocándolas en un 67,2% de la remuneración bruta”.

Recuerda que, “además, se estableció un procedimiento de diferimiento de dos meses en la actualización de las jubilaciones. Para la campaña, el Gobernador Juan Schiaretti anunció la suspensión del diferimiento hasta el mes de diciembre del año próximo pasado. Asumido Martín Llaryora, es la segunda vez que hace cargar el ajuste sobre los jubilados, en lo que respecta al llamado diferimiento”.

Señala que el Ministerio de Economía y Gestión Pública estableció mediante Resolución N°26 Letra D del 30 de enero de 2024 mantener la suspensión del diferimiento del pago de los aumentos dispuestos para los trabajadores activos a los jubilados provinciales que cobren hasta $470.000, dejando en un mes a los que cobran entre esa cifra y los $700.000.

Ahora, mediante Resolución N°39 Letra D del 29 de febrero, el Ministerio de Economía y Gestión Pública, profundizó el ajuste, eximiendo del diferimiento solamente a los que perciben un haber de hasta 235 mil pesos.

“Para los jubilados que perciben entre la cifra mencionada y 470 mil pesos, el diferimiento de los aumentos a los activos será de un mes, mientras lo que superan ese monto, tendrán que esperar dos meses”, explican los legisladores.

Plantea el comunicado, que “a partir de diciembre vino todo lo que conocemos: Ajuste nacional, inflación que en dos meses va a ser cercana al 50%, aumento desproporcionado de los alimentos y medicamentos, etc. Nos parece que el Gobierno Provincial no puede suspender el diferimiento del pago de los aumentos fijando un piso tan bajo como el de 235 mil pesos. El ajuste no se puede hacer sobre los jubilados, es una cuestión de prioridades”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.