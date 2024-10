Córdoba: Masiva protesta contra el ajuste al sistema universitario público

Una masiva marcha recorrió las calles de la ciudad de Córdoba Capital en rechazo al ajuste que lleva adelante el gobierno nacional contra el sistema universitario público y en demanda de que el presidente Javier Milei no vete la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso nacional. “Señor Presidente tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: Promulgue la Ley de Financiamiento Universitario”, expresa el documento leído en el acto realizado frente al Patio Olmos, en el centro de Córdoba Capital. La protesta cordobesa resultó una de las más importantes que se realizaron en todo el país.

La Ley de Financiamiento Universitario, para la que Milei tiene plazo hasta este jueves 3 de octubre para vetarla, propone la recomposición del presupuesto de las universidades para 2024, estableciendo la actualización de las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado) según la inflación acumulada (211,4%). El costo fiscal de esta Ley, según ACIJ -Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia- representa el 0,14% del PBI el mismo porcentaje que las subvenciones y deducciones de impuestos a las grandes empresas tecnológicas (Régimen de Economía del Conocimiento), cuyo costo fiscal ascenderá de 0,15% a 0,18% de acuerdo al Presupuesto 2025.

La manifestación fue convocada por la UNC y sus distintas facultades, la Gremial San Martín que nuclea a los trabajadores no docentes, ADIUC (Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba) y la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). Contó con la adhesión de Hacemos Unidos por Córdoba, la UCR, el Frente Cívico, el kirchnerismo, los partidos de izquierda y las centrales obreras provinciales, sindicatos y movimientos sociales.

Si bien no participó de la movilización, el gobernador de la Provincia, Martín Llaryora (Hacemos Unidos por Córdoba) también expresó su apoyo al reclamo universitario. Lo hizo a través de un comunicado de prensa publicado en la Red X.

Dijo que “las universidades públicas argentinas son el cimiento donde se asientan las bases del desarrollo de nuestro país. La educación pública es un baluarte que garantiza mayor igualdad e inclusión; promueve el acceso equitativo al conocimiento y fomenta la movilidad social”.

También indicó que “financiar la universidad argentina es invertir en nuevos talentos; es invertir en investigación e innovación, es impulsar el desarrollo científico; y garantizar la formación de profesionales. Pero financiar la educación pública también es un acto de responsabilidad y debe garantizarse con sustentabilidad financiera a largo plazo, optimizando los recursos, promoviendo su transparencia y planificación estratégica en una mesa de diálogo que priorice los consensos”.

EL AJUSTE Y LA GRAVE CRISIS UNIVERSITARIA

Durante el acto fue leído un documento titulado “La Universidad Pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia”.

La radiografía de la situación del sistema aparece con elocuencia en uno de los tramos del documento: “(…) La reconducción del presupuesto 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario. El profundo desfinanciamiento del sistema científico puso en jaque su desarrollo. Nunca aparecieron respuestas a más de 100 obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que los necesitaban para continuar sus estudios”.

Revela que “la situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia.

Más adelante, precisa que “la Ciencia es la Universidad, la crisis que atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes. La falta de actualización salarial de los docentes-investigadores, junto con la reducción del financiamiento para becas y programas de apoyo, afecta gravemente al sistema científico-tecnológico argentino” y destaca que “el 60% de quienes hacen ciencia lo hacen en universidades nacionales, y la disminución de estos recursos impacta tanto a jóvenes en formación como a equipos de investigación consolidados”.

Posteriormente, expone que “a esto se suma la paralización de las obras de infraestructura planificadas para impulsar la investigación en el ámbito universitario, así como el cese de políticas de financiamiento para la adquisición de equipamiento e insumos, lo que pone en peligro proyectos en curso. La interrupción de convenios con editoriales internacionales ha limitado el acceso a publicaciones clave, mientras que la falta de nuevas convocatorias y proyectos ha provocado la paralización de varias líneas de investigación y la pérdida de profesionales calificados, afectando la calidad educativa. Las universidades no solo aportan personal altamente especializado, sino que también colaboran en la resolución de problemáticas sociales y del sector productivo, promoviendo la innovación a través de patentes, líneas de investigación y formación de futuros investigadores e investigadoras”.

Luego acusa al gobierno nacional al denunciar que “como si esto no fuera suficiente, soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Todos los intentos que promovimos para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades y encontrar soluciones fueron infructuosos”.

Afirma más adelante que “soñamos un país en el que el futuro no esté condicionado por el lugar dónde a cada quien le tocó nacer. La educación es el derecho humano que se alza contra el azar injusto de la desigualdad. Con la misma fuerza y claridad que lo dijimos en abril, estudiantes de todo el sistema universitario reiteramos: NO QUEREMOS QUE NOS ARREBATEN NUESTROS SUEÑOS, NUESTRO FUTURO NO LES PERTENECE”.

En esa línea, señala al presidente Milei que tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: Promulgue la Ley de Financiamiento Universitario”; y explica que “esta Ley aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario”.

Por otro lado, exige al gobierno que “reconsidere el proyecto de presupuesto 2025. Queremos advertirlo con la gravedad que el problema tiene: Si el proyecto de presupuesto para el 2025 no se modifica, la situación de las Universidades y el sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso”.

Concluye diciendo que “la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres y la Universidad Pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente. Que no despojen al pueblo argentino de sus sueños de grandeza. Que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas al conocimiento y al trabajo con niñas, niños, jóvenes y adultos que transitan nuestras aulas y laboratorios. Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos, imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible”.

