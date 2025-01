Córdoba: La Provincia pagó títulos de deuda por USD10,7 millones

La Provincia de Córdoba informó este jueves que el lunes 27 de enero de 2025 abonó “en tiempo y forma el 33° servicio de los Títulos de Deuda Local al 7,125% con vencimiento en 2026, correspondientes a U$S 9.375.000 de capital y U$S 1.335.937,5 de intereses, totalizando un monto de U$S 10.710.937,5”.

Señala la información que “los títulos fueron emitidos en octubre de 2016 por U$S 150 millones y luego ampliados en otros U$S 150 millones en abril de 2017, estando los fondos íntegramente destinados al financiamiento del Programa de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba”.

En cuanto a sus condiciones financieras, se emitieron con un cupón del 7,125%, abonan intereses y amortizaciones en forma trimestral y tienen vencimiento en octubre de 2026.

Expresa el comunicado del gobierno provincial que “la Provincia continúa honrando las obligaciones asumidas en los mercados de deuda, ratificando su compromiso con la responsabilidad financiera y manteniendo el equilibrio en sus cuentas fiscales”.

Resalta luego que “estas políticas de gestión son valoradas tanto por los agentes del mercado financiero como por las agencias calificadoras de deuda, quienes depositan su confianza en Córdoba” y recuerda que “en una reciente revisión, la agencia Moody’s Internacional ha mejorado en dos escalones la calificación de la Provincia, reconociendo así la gestión sustentable de las finanzas locales”.

