Córdoba: El ministro Acosta anunció que la Provincia adherirá al RIGI con un esquema propio

Córdoba prepara su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) incorporado en la Ley Bases del Gobierno nacional agregando sectores ligados a la economía local. Cabe recordar que el RIGI fue apoyado por el gobierno de Martín Llaryora al momento de su votación en el Congreso.

El proyecto será enviado a la Legislatura provincial “con un esquema superador”, afirmó el ministro de Economía, Guillermo Acosta, a través de un posteo en su cuenta en la Red X.

“Impulsará las fortalezas que tiene nuestra provincia, ya que agregará incentivos que harán aún más potente a esta herramienta. Estamos convencidos que gobernar es crear trabajo”, agregó el funcionario del gobierno provincial.

Al anticipar la presentación de la iniciativa ante la Unicameral, Acosta destacó: “Incentivar las inversiones es una política de estado en Córdoba que sostenemos y profundizaremos”.

El RIGI es uno de los capítulos de la Ley Bases sancionada por el Congreso de la Nación el 28 de junio pasado. Otorga distintos beneficios a los inversores en los capítulos impositivos, aduaneros, cambiarios y jurídicos.

Según trascendió de fuentes del gobierno provincial, apuntaría a incluir sectores productivos como los biocombustibles y variantes de la explotación minera.

El RIGI nacional determina ocho segmentos que podrán gozar de los beneficios de la norma son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas.

Para los siete primeros la inversión mínima para ser sujeto del RIGI es de U$S 200 millones, pero en el caso de petróleo y gas las destinadas a transporte y almacenamiento deben superar los US$ 300 millones, mientras que aquellas orientadas a la exploración y explotación deberán ser mayores a US$ 600 millones.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.