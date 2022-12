Córdoba: El FdT repudió la condena a CFK y dijo que el fallo es un “intento de proscripción”

Con la firma de sus principales dirigentes, el FdT de Córdoba repudió la condena contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y calificaron el fallo del Tribunal Oral Federal N°2 de la CABA de “intento de proscripción”.

Además de los diputados nacionales Gabriela Estévez, Pablo Carro y Eduardo Fernández; firman el documento el intendente de Villa María, Martín Gill; el vicepresidente del Banco Nación, Carlos Caserio; la delegada provincial del PAMI, Olga Riutort; legisladores provinciales; cuarenta intendentes; concejales; y dirigentes gremiales, entre ellos, la mayor parte de la conducción del Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte Automotor (SMATA).

Dice el texto que “nos expresamos en repudio luego de la infame condena e intento de proscripción a la vicepresidenta de la Nación y líder de nuestro movimiento popular, Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera por mandato del pueblo dos veces presidenta”.

Agrega que “el objetivo no es nuevo en nuestro país, lo que resulta novedoso son las formas por las cuales se condena, estigmatiza y persigue: otrora con golpes militares, luego con desestabilizaciones económicas, golpes blandos y lawfare. Hoy, lo sorprendente es que el entramado del poder real compuesto por un sector del poder judicial, los medios de comunicación concentrados y la oposición política antidemocrática, dan un paso más y conforman tanto una verdadera mafia como un Estado paralelo en nuestro país”.

Denuncia más adelante que “el hostigamiento, la demonización, la actual condena judicial, y como punto máximo, el financiamiento a grupos marginales para el intento de magnicidio de la vicepresidenta, no intentan sólo eliminar a Cristina de la escena política sino a todo lo que ella representa. Es por ello que quieren condenarla, es por ello que quieren proscribirla”.

Señala también que “este nuevo y atroz avance de esta mafia no sólo atenta contra un sector político sino contra toda la democracia construida en base a tanto dolor, esfuerzo y sacrificio del pueblo argentino. Democracia en la que participa, supuestamente, el arco político en su conjunto. Es por ello que nos sorprende que otros espacios políticos de nuestra Provincia no sólo no se pronuncien en repudio, sino que avalen y actúen obsecuentemente como las “mascotas” de la mafia mencionada anteriormente”.

Finalmente expresa que “esta injusta, falaz y pueril condena sin absolutamente ninguna carga probatoria que la respalde en el expediente judicial, tendría que ser condenada por todos aquellos que se llenan la boca hablando de las instituciones y el republicanismo”.

