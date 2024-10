Córdoba: El Ejecutivo promulgó el RIGI provincial

El Gobierno de la Provincia de Córdoba publicó este lunes en el Boletín Oficial la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que de esta forma entra en vigencia en todo el territorio provincial.

El RIGI es uno de los capítulos de la Ley Bases sancionada por el Congreso de la Nación el 28 de junio pasado. Otorga distintos beneficios a los inversores en los capítulos impositivos, aduaneros, cambiarios y jurídicos.

El RIGI nacional determina ocho segmentos que podrán gozar de los beneficios de la norma son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas.

La flamante ley provincial 10.997 establece medidas de estabilidad fiscal en tributos provinciales y extiende los beneficios a proyectos que no se encuentren incluidos por la norma nacional.

Para los siete primeros la inversión mínima para ser sujeto del RIGI es de U$S 200 millones, pero en el caso de petróleo y gas las destinadas a transporte y almacenamiento deben superar los US$ 300 millones, mientras que aquellas orientadas a la exploración y explotación deberán ser mayores a US$ 600 millones.

Respecto a ley sancionada por el Congreso nacional, el RIGI cordobés permite a la Provincia aplicar medidas adicionales para alentar la radicación de inversiones, acompañando su desarrollo con obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos y programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo.

La normativa establece la adhesión de la Provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), previsto en el Título VII de la Ley 27.742 y su marco regulatorio, respecto -exclusivamente- “de aquellos Vehículos de Proyecto Único (VPU) que se radiquen y/o localicen en la provincia de Córdoba, a los fines de desarrollar y/o ejecutar -en la misma- inversiones productivas en los sectores establecidos en el artículo 167 de la citada Ley conforme corresponda”.

El artículo 3 de la nueva ley, informa que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de los Ministerios y organismos competentes, “podrá incrementar los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo y, en su caso, disponibilizar las leyes de promoción vigentes además de otras acciones promocionales que en el futuro pueda crear, todo esto con el objetivo de fomentar y/o incentivar la radicación y/o localización efectiva de los Vehículos de Proyecto Único (VPU) en la provincia, dentro del plazo previsto en el artículo 168 de la Ley Nacional Nº 27742”.

Además, la Ley provincial extiende los beneficios del RIGI a grandes inversiones que no se encuentren comprendidas en artículo 1 de la norma sancionada por el Congreso Nacional.

