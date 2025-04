Sergio Ziliotto: “Cualquier modificación el tipo de cambio se traslada a precios”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, dijo sobre la situación económica nacional que “la economía está en una etapa de acomodamiento porque no se sabe aún como van a impactar los cambios en las variables de la economía cotidiana. Sabemos que impactó en los precios, lamentablemente, como siempre pasa en la Argentina, cualquier modificación el tipo de cambio, en este caso una devaluación, se traslada a precios. No sabremos la cuantía hasta fin de mes cuando se conozca el Índice de Precios al Consumidor”.

Ziliotto amplió señalando el “aporte de 12.600 millones de dólares (del FMI) que ingresaron al Banco Central tiene una restricción de uso y por eso creemos que no es casual el pedido, amenaza o solicitud del Presidente al sector del campo para que liquide. Lo que queda claro es que el nuevo esquema cambiario se sostiene a partir de la necesidad tener dólares suficientes para intervenir en el mercado”.

Reiteró que el Gobierno nacional “no habla de producción y trabajo, de cómo expandimos la economía, cómo logramos un saldo positivo de la cuenta corriente a partir de un incremento exponencial de las exportaciones”. Puso como ejemplo el sector del campo que “está liquidando al mismo valor del viernes, cuando todavía se aplicaba el dólar blend y sin embargo sus principales insumos aumentaron un 12 % por la devaluación. El margen de rentabilidad ha bajado más todavía y, como siempre, no vemos al Gobierno activo en resolver el tema estructural que es producir y generar riqueza”.

ABORDAJE DE LA ARGENTINA REAL

Consultado sobre las particulares formas que aplica el Presidente para gobernar, Ziliotto se limitó a decir que “son sus formas” pero advirtió que “no aborda a la Argentina real”.

En contraposición expreso que el Gobierno provincial “convive a diario con los problemas. Hoy tenemos que dar respuesta que corresponden al Gobierno nacional y que nos la están dando. Nosotros estamos preocupado en la diaria, por mostrar las cuentas públicas y tener la capacidad y la seguridad de lo que uno está haciendo”, enfatizó y mencionó que “eso tiene que ver con el rol del Estado, ese Estado que Milei soslaya y que es el que a nosotros nos permite tener mayor eficiencia en la asignación de los recursos públicos”.

Cuestionó que se quiera “eliminar el Estado, porque lamentablemente la libertad a ultranza termina siendo la ley de la selva donde el más grande se come al más chico, y si no tenemos un Estado que defienda a lo que menos tienen, la libertad termina siendo una anarquía, en la que el más poderoso defiende primero sus intereses y después se ocupa o no de lo que menos tiene. Esa es la diferencia que tenemos con el Gobierno nacional no por una cuestión coyuntural sino por historia”.

AUTORIDADES PARTIDARIAS Y RESPONSABILIDAD DIRIGENCIAL



“Ha sido una decisión unánime del Partido de buscar todas las herramientas que nos permitan a nosotros establecer listas de unidad, teniendo muy en claro que lo importante es seguir ocupándonos de la gente, que lo importante es defender la provincia de La Pampa en las elecciones de octubre, y en ese marco estamos charlando todas las líneas”, sostuvo Ziliotto.

Mencionó que como sucede en todo proceso electoral “aparecen posicionamientos de las líneas que, lógicamente, pretenden en el marco de la unidad que se lo otorgue lo que creen que le corresponde. Estamos trabajando seriamente, falta tiempo y si bien es un tema importante, es secundario respecto de cuestiones que tienen que ver con la gestión y dar respuesta a las y los pampeanos diariamente”.

Ziliotto citó a una integrante del Consejo Provincial del PJ que el último encuentro planteó que “es momento de responsabilidad dirigencial entender cuál es el verdadero problema de la gente o si vamos a seguir mirando a ver cómo nos posicionamos en lo personal o sectorial”.

“En ese marco creo que cada uno tiene que ejercer su responsabilidad dirigencial y ocupar el lugar que le corresponde”, dijo el Gobernador y respaldo la distribución de cargos entre todas las líneas, “que no quede nadie afuera, porque en el Peronismo y en el campo popular, no sobra nadie. Eso tenemos que entenderlo muy bien los dirigentes”.

“Estamos quedando muy lejos de la necesidad de la gente si pensamos en cómo resolvemos cuestiones personales o sectoriales Lo que tenemos que hacer en octubre, vía urnas, es demostrarle al Gobierno nacional que el camino que eligió, no es el camino que elige la mayoría de la sociedad porque está dejando muchos argentinos afuera”, advirtió.

INCERTIDUMBRE Y SALARIOS

Ziliotto manifestó que existe un escenario de “incertidumbre que no nos permite planificar a largo plazo. Hoy estamos planificando a fin de mes, no podemos saber cómo terminará la evolución de la recaudación durante el mes de abril”.

“Sabemos que tenemos que dar respuesta al aumento del 5,6 de los salarios públicos en virtud de lo que fue la inflación en la región pampeana, más los 2 puntos adicionales para recomposición salarial, pero no sabemos cómo se va a comportar el nivel de incremento de los precios y si va a impactar linealmente en la recaudación”.

LICITACIÓN DE EL MEDANITO

Sobre este punto expresó que “la licitación de Medanito está avanzando en el marco de del Poder Legislativo. Hay 3 dictámenes, y todos coinciden en que hay que avanzar con la autorización a la licitación pública nacional e internacional, más allá de las cuestiones que tienen que ver con el tema de regalías, el tema de bono, el tema de inversiones. Y en eso creo que en el marco de las negociaciones va a haber un acuerdo”.

Agregó que “el negocio del petróleo es claramente un negocio de mercado. Las condiciones las va a fijar el mercado a partir de las distintas ofertas que haya en la licitación. Yo respeto absolutamente todas las posiciones, creo y no tengo ninguna duda que se van a terminar por poner de acuerdo y nosotros vamos a tener la herramienta para licitar y para resolver un tema lo antes posible, porque ante un escenario de pérdida de coparticipación, de pérdida de recaudación propia, es necesario no distraernos en cuestiones que signifiquen profundizar ese problema”.

DEUDA DE NACIÓN

Ziliotto explicó que “lo que nosotros adherimos era que había un proceso de 60 días iniciales que el Gobierno nacional lo podía prorrogar por otros 60. Nosotros firmamos el convenio con el ministro (Luis) Caputo, presentamos absolutamente toda la documental respaldatoria de lo que estamos reclamando. Después sale una resolución ministerial donde se prorroga por 365 días el período para negociar. Mientras tanto, propusimos tomar a cuenta la operatoria Procrear. Nosotros estamos esperando una contestación específica sobre el Procrear por parte del Gobierno nacional”.

BARRERA SANITARIA

Respecto de la barrera sanitaria, indicó que “nosotros pedimos que se reúna el Consejo Federal Agropecuario, no es un tema solo de la Patagonia. Al Gobierno nacional le cuesta definir políticas federales. Hoy la Argentina está dividida por estatus sanitarios en 2 regiones: al norte o al sur del río Colorado. Lo que nosotros tenemos que definir es la cuestión sanitaria. Tenemos que defender el estatus sanitario de toda la Argentina, porque si nos suspenden, nos suspenden como país”.

Apuntó que “ya no está bajo ningún punto de vista de discusión que no es un tema sanitario, está zanjado. Lo dijo la propia Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno nacional en el comunicado de ayer. Seguramente hay cuestiones comerciales, mucho tiene que ver eso con la posibilidad de si ingresa o no ingresa carne con hueso plano o redondo, pero también tiene que ver si impacta eso en el precio de la carne. Pero también hay otra cuestión que te lo dicen permanentemente otros gobernadores y es entendible, ya que el costo de producción que tienen los productores al sur del río Colorado no es el costo de producción que tienen los productores del resto del país. Ahí donde tiene que articular el Gobierno nacional y hacerse cargo que gobierna para toda la Argentina. Fijar reglas de incentivos fiscales, prerrogativas y beneficios de otro tipo para que ese productor tenga un costo de producción menor”.

También precisó que “entonces así se podrá llegar a la góndola a un precio menor. No se puede analizar blanco o negro. Hay que analizarlo un contexto nacional, por eso nosotros pedimos que no solo esté La Pampa, sino todo el resto de las provincias, y hay frigoríficos en todas las provincias, en Córdoba, en San Luis, en Entre Ríos, en Santa Fe, que también quisieran ingresar con carne con hueso a la Patagonia después del río Colorado. La salida está en qué no haya un ganador y un perdedor, somos todos argentinos, y en eso tiene que ver claramente la mano del Gobierno nacional de hacer sustentable la producción. No habla de producción y trabajo”.

FALLO JUDICIAL A DOCENTE

Consultado sobre la docente de General Pico condenada por “maltrato psíquico” a una alumna, Ziliotto afirmó que “la posición mediática que ha tenido este tema y que realmente se ha reflejado en todo el país pone en dudas la actuación del ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación aplicó el acuerdo paritario 138 tal cual lo dice su propia letra, cuyo principio rector habla de actuaciones reservadas, preservando la identidad de los actores”.

Precisó que esta situación deviene del 7 de octubre del 2023 cuando un ataque de Palestina sobre Israel. Tras el suceso en el ámbito escolar “el Ministerio actuó en correspondencia. Hay un protocolo (el 138) que establece de qué se debe actuar cuando un miembro de la comunidad educativa, del equipo docente, tiene su actuación sospechada. Eso se hizo en forma reservada, después por una cuestión de derecho personales, el papá de la alumna involucrada fue la Justicia; es otro poder es otro carril”.

Detalló que paralelamente “intervino la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que le solicitó al Ministerio de Educación todo el sumario y las actuaciones que ya había hecho el Ministerio para que sea parte del proceso”.

“Se actuó en el marco de lo que establece la institucionalidad y la división de poderes” subrayó el Gobernador y dejó en claro que “quienes ponen en marcha el protocolo son trabajadores de educación, como corresponde en este caso, la directora de la escuela”.

“El Estado somos todos, y en este caso quienes tienen la responsabilidad de poner en marcha un protocolo establecido por un acuerdo paritario son los propios docentes y eso fue lo que se hizo”, concluyó.

