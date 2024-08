El crimen de Susana Montoya: Convocan a una concentración en solidaridad con la familia Albareda

El próximo jueves 8 de agosto, a las 16:00, distintas organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, convocaron a una concentración en solidaridad con la familia Albareda y para exigir justicia y esclarecimiento del asesinato de Susana Beatriz Montoya (76), esposa de Ricardo Fermin Albareda, subcomisario de la policía de Córdoba y militante del ERP, secuestrado, asesinado y desaparecido el 25 de septiembre de 1979, durante la última dictadura cívico militar. La actividad se desarrollará frente a Tribunales 1, en Caseros 551, de Córdoba Capital.

Los convocantes también piden “protección y seguridad” para la familia Albareda, que “viene siendo amenazada reiteradamente; coma así también señalar las responsabilidades del Estado y gobierno provincial que le competan por no haber cuidado de ellos”.

Agrega el comunicado de prensa que “el presente crimen se da en contextos de avances del negacionismo, vulneración de derechos humanos, reivindicación, por parte de miembros del gobierno nacional, de los crímenes de la dictadura y reclamos de eventuales indultos para genocidas”.

Organizan el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH; junto a Carta Abierta Córdoba; Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; HIJOS Punilla; Comité por la Libertad de Milagro Sala y Todxs los Presxs Políticos; Espacio Cultural Sonia Torres de Bialet Massé; Colectivo Paravachasca por la Memoria; y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Adhieren el Foro Solidario Córdoba, Colectivo Más Democracia, Frente por la Soberanía Nacional, Frente Antirrepesivo en Lucha, Casa de los Trabajadores, Frente Patria Grande, Frente VAMOS, La 27 de Octubre, Frente Asambleario, Mujeres Costureras en Lucha. Punilla Sur, Patria Soberana, Multisectorial Córdoba Contra el Ajuste, Familiares y amigos de Facundo Rivera Alegre, Identidad Romani Córdoba, CISPREN, Partido Guevarista Argentino, Peronismo Revolucionario en el Movimiento de Liberación Nacional y Latinoamericano, ATE secretaria de DDHH, y Fundación Construir Presente, entre otras organizaciones.

QUÉ PASÓ

Susana Montoya (76) fue encontrada muerta el viernes 2 de agosto por su hijo Fernando Albareda. La mujer, según la autopsia, la víctima fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente, estrangulada y posteriormente apuñalada en el cuello. Luego, fue llevada al patio de la vivienda donde vivía, y su cuerpo cubierto con pasto y restos de excremento de perro. Los peritos forenses estiman que la muerte se habría producido entre la tarde y la noche del jueves pasado.

Además, él o los asesinos, dejaron en una pared de la casa una leyenda con una amenaza para los dos hijos de la mujer: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. Estaba escrito en rojo, se cree que con un lápiz labial.

Fernando Albareda, uno de los dos hijos -el otro es Ricardo-, fue quien encontró a su mamá muerta, tirada en el patio de la casa. Fue quien avisó a la Policía.

El fiscal del Distrito 4, Turno 3, Juan Pablo Klinger, dirige la investigación.

Fernando Albareda relató a Canal 12 que “a su madre le reventaron la cabeza a ladrillazos y le clavaron un cuchillo en el cuello. Fue absolutamente violento”.

Señaló que su madre había empezado a recibir llamadas desde hacía unos 20 días “no con amenazas, pero sí con amedrentamientos. Le llamaban y le cortaban, ella no quería salir de la casa y yo la notaba muy angustiada”.

Albareda considera que, si bien no había dinero en el domicilio, su mamá estaba muy preocupada “desde que salió publicado lo que le iban a pagar en función de la reparación del legajo histórico de mi padre. Es una cifra alta (74 millones de pesos), la publicaron en el Boletín Oficial y ella se enojó mucho. Cada vez que hablaba por teléfono con ella, por ejemplo, para solicitarle algo, para hacerle un trámite, para pedirle tal cosa, me decía no lo hablemos por teléfono, venite a casa, siempre siguió con esa. Ella siempre me demostró a mí que tenía miedo”.

AMENAZAS

Cabe recordar que, en diciembre de 2023, Fernando Albareda fue amenazado en su casa a través de un mensaje: “Se te terminaron los amigos en la Policía. Te vamos a juntar con tu papito. Vas a morir”. Estaban escritos en diferentes letras con fibra negra sobre hojas blancas, que aparecieron en puerta de entrada de su casa, junto a seis balas calibre 22 largo.

Fernando también fue amenazado durante la instrucción de la causa que investigó el secuestro, asesinato y desaparición de su papá y, sobre todo, durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos exmiembros del D2.

EL CASO ALBAREDA

Ricardo Fermín Albareda era subcomisario con función en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). El 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota de la D2, la división de inteligencia de la Policía de Córdoba. Uniformado, fue llevado al centro clandestino conocido como “Embudo”, que funcionó a metros del Dique San Roque. El titular de la D2, Raúl Telledín, y miembros de la patota de ese campo de concentración, Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, y los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Allí, Albareda fue salvajemente golpeado y torturado –fue castrado–. Algunos testimonios indican que murió desangrado. Su paradero aún se desconoce. En 2009, fueron condenados, por este hecho, el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos ex miembros del D2.

