El crimen de Susana Montoya: Organismos de DD.HH., la CGT Córdoba y la UEPC expresaron su repudio

Organismos de DD.HH., la CGT Córdoba y la UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba) expresaron su repudio por el crimen de Susana Montoya, esposa del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, secuestrado, asesinado y desparecido por la dictadura cívico-militar en 1979. El asesinato ocurrió el viernes último, en el domicilio de la víctima en Córdoba Capital.

Los organismos de DD.HH. exigieron a la Justicia de Córdoba y al Poder Ejecutivo “la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las de amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia denunciadas con anterioridad”.

También pidieron “la seguridad y protección efectiva al compañero Fernando Albareda y a toda su familia”.

A la par que expresaron que “los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción”.

Con la firma de Hijos Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas en Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, y la Mesa de DD.HH., el comunicado señala, además, que “nos encontramos consternados y ocupados, por el violento asesinato de la madre de un compañero de H.I.J.O.S. Córdoba, ocurrida este último viernes y las amenazas que cobardemente dejaron, dirigidas a toda su familia, donde firmaba ‘Policía’”.

Agrega que “Fernando Albareda es hijo de un policía que fue secuestrado y desaparecido en 1979 en el ex centro clandestino de detención conocido como La Casa de Hidráulica. Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la Policía de Córdoba que militaba en el PRT y tenía 37 años cuando fue secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1979, según se pudo determinar en el juicio que se realizó (y que precisamente se conoce como la “Causa Albareda”)”.

LA CGT CÓRDOBA

Por su parte, la CGT Córdoba expresa su más enérgico repudio “al asesinato de la compañera Susana Montoya, esposa de Ricardo Fermín Alvareda, quien fuera desaparecido por la última dictadura militar y madre de nuestro compañero de HIJOS Córdoba, Fernando Alvareda”.

Señala la central obrera que “el deterioro de la situación económica y social que producen las políticas de ajuste del gobierno nacional, están siendo acompañadas por una degradación de la cultura política y convivencia democrática. Los “tuits” e intervenciones alucinadas e irresponsables del presidente de la Nación alentando a la violencia, contra los opositores o los que piensan distinto, lamentablemente producen estos frutos”.

Resalta que “lo dijimos cuando en marzo una compañera de HIJOS fue agredida y amenazada: el discurso de odio no es inocuo. Y vehiculizado, principalmente, por las redes sociales alienta y legitima a traspasar barreras. Como la que, lamentablemente se traspuso ahora, dónde hay una compañera, víctima de la dictadura militar, asesinada”.

Por último, demanda “una rápida investigación que encuentre y condene a los responsables y esclarezca los móviles que los llevaron a cometer este acto vil. Convocamos también a la más amplia unidad para defender, en las calles y con movilización, el sistema democrático que posibilita los más enconados disensos, pero nunca que ellos se transformen en la eliminación física del adversario. Movilizar también para reafirmar la continuidad de los juicios de lesa humanidad y cerrar el paso a cualquier intento de impunidad. Como el que se está ensayando desde algunos sectores del gobierno nacional y quedó evidenciado con la visita de diputados de LLA (La Libertad Avanza) a genocidas condenados en prisión”.

LA UEPC

Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) repudiaron el crimen de Susana Montoya y las amenazas a la familia Albareda. El gremio docente dijo que “expresamos preocupación y consternación por el violento asesinato de la madre del compañero Fernando Albareda, miembro de H.I.J.O.S Córdoba, ocurrida este último viernes. Asimismo, repudiaron las amenazas de muerte que dejaron dirigidas a toda su familia”. También reclaman una urgente investigación y esclarecimiento del hecho.

QUÉ PASÓ

Susana Montoya fue encontrada muerta el viernes 2 de agosto por su hijo Fernando Albareda. La mujer presentaba un golpe en la cabeza y un corte, que podría haber sido realizado con un arma blanca.

Mientras que en una pared de su casa el o los autores dejaron una leyenda con una amenaza para los dos hijos de la mujer: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. Estaba escrito en rojo, se cree que con un lápiz labial.

Albareda fue quien encontró a su mamá muerta, tirada en el patio de la casa. Fue quien avisó a la Policía y al entrar en la casa vio el desorden, sin poder identificar si faltaba algo de valor, y la pintada amenazante. “Sólo atiné a llamar a la Policía. Salté la tapia de la casa vecina y vi que estaba muerta, ya morada”, relató su hijo a los medios.

El fiscal del Distrito 4, Turno 3, Juan Pablo Klinger, dirige la investigación.

Fernando Albareda relató a Canal 12 que “a su madre le reventaron la cabeza a ladrillazos y le clavaron un cuchillo en el cuello. Fue absolutamente violento”.

Señaló que su madre había empezado a recibir llamadas desde hacía unos 20 días “no con amenazas, pero sí con amedrentamientos. Le llamaban y le cortaban, ella no quería salir de la casa y yo la notaba muy angustiada”.

Albareda considera que, si bien no había dinero en el domicilio, su mamá estaba muy preocupada “desde que salió publicado lo que le iban a pagar en función de la reparación del legajo histórico de mi padre. Es una cifra alta, la publicaron en el Boletín Oficial y ella se enojó mucho. Cada vez que hablaba por teléfono con ella, por ejemplo, para solicitarle algo, para hacerle un trámite, para pedirle tal cosa, me decía no lo hablemos por teléfono, venite a casa, siempre siguió con esa. Ella siempre me demostró a mí que tenía miedo”.

AMENAZAS

Cabe recordar que en diciembre de 2023, Fernando Albareda fue amenazado en su casa a través de un mensaje: “Se te terminaron los amigos en la Policía. Te vamos a juntar con tu papito. Vas a morir”. Estaban escritos en diferentes letras con fibra negra sobre hojas blancas, que aparecieron en puerta de entrada de su casa, junto a seis balas calibre 22 largo.

Fernando también fue amenazado durante la instrucción de la causa que investigó el secuestro, asesinato y desaparición de su papá y, sobre todo, durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos exmiembros del D2.

EL CASO ALBAREDA

Cabe recordar que Ricardo Fermín Albareda era subcomisario con función en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP. El 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota del D2, la división de inteligencia de la Policía de Córdoba. Uniformado, fue llevado al centro clandestino conocido como “Embudo”, que funcionó a metros del Dique San Roque. El titular del D2, Raúl Telledín y miembros de la patota de ese campo de concentración Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Allí, Albareda fue salvajemente golpeado y torturado –fue castrado–. Algunos testimonios indican que murió desangrado. Su paradero aún se desconoce.

